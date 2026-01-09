买花生油送金象米！惠康激抵优惠 买牙膏送$359礼品 鲍鱼/豆奶/小笼包加购价低至$22起

连锁超级市场惠康一向是香港人添置日常用品及新鲜食材的热门地点，深受广大消费者喜爱。为回馈顾客，惠康于本周（1月9日至15日）推出连串精彩优惠，当中包括购买牙膏即送出价值高达$359的丰富礼品、买刀唛花生油送金象米，以及全场消费满额即可以超低价换购多款人气商品，绝对是入货的好时机！

惠康超市优惠｜买牙膏送卫生纸+多啦A梦陶瓷锅

惠康超市优惠｜买刀唛花生油送金象米

惠康今期的「买即送」推广诚意十足，礼品质量与价值兼备。其中最瞩目的，莫过于购买4支好来（Darlie）全亮白酵素牙膏120克装，即可免费获赠总值$359的家居礼品。这款牙膏以其专业的酵素配方，有助分解牙齿表面的色斑，回复亮白。而赠品阵容亦非常鼎盛，包括唯洁雅（Virjoy）珍宝3层卫生纸10卷装、极致绵柔抽取式面纸5包装、白兰香氛洗衣球23粒装、威露士（Walch）洗手液450毫升，以及极具收藏价值的好来多啦A梦陶瓷锅一个。从个人护理到家居清洁，一次过满足多个愿望。

此外，选购家庭煮食必备的刀唛纯正花生油（3支装，每支900毫升），同样可获赠总值$48的实用礼品，包括1包1公斤装的金象牌顶上茉莉香米、1排6包装的康师傅冰绿茶，以及1罐用途广泛的鹰唛炼奶，让你的厨房储备更添丰富。

全场买满$88 激抵换购冷冻食品/粮油杂货

除了赠品优惠，惠康的加价换购活动同样不容错过。凡在店内购物满$88，即可以优惠价换购多款精选货品，从冷冻食品到粮油杂货应有尽有。

想为家中饭菜加餸，可以$38换购一包重达2磅的鲜家煮意鸡中翼，无论是煎、炒、煮、炸都非常美味。想品尝点心，只需加$22即可换走两包淘大蟹黄小笼包，其皮薄多汁，内馅充满蟹黄鲜香，安坐家中也能享受茶楼级数的滋味。此外，只需$50便可换购两罐李锦记各款罐头鲍鱼，不论是炮制节日佳肴或豪华便饭，都显得轻松方便。

饮品及主食方面，可以$33换购三排益力多活性乳酸菌饮品，守护肠道健康；或以$22换购一排六包装的钙思宝植物固醇、高蛋白质或杏仁豆奶，补充日常所需营养。同时，更可以$49.9的震撼价，换购一包5公斤装的樱城牌日本品种珍珠米或袋鼠牌精选丝苗，为家中米缸补给。

惠康本周优惠详情

优惠日期： 2026年1月9日至1月15日

分店地址： 全线惠康分店（部分货品只限指定分店提供）

优惠内容：

赠品优惠： 买1排刀唛3支装纯正花生油，即送总值$48礼品。 买4支好来全亮白酵素牙膏120克，即送总值$359礼品。

加价换购优惠（需购物满$88）： +$38换购 鲜家煮意鸡中翼2磅装。 +$33换购 3排益力多活性乳酸菌饮品5x100毫升。 +$22换购 1排钙思宝植物固醇/高蛋白质/杏仁豆奶6x250毫升。 +$49.9换购 1包樱城牌日本品种珍珠米/袋鼠牌精选丝苗5公斤。 +$22换购 2包淘大蟹黄小笼包125克。 +$50换购 2罐李锦记各款罐头鲍鱼180克。



