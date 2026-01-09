Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年贺年糕点推介｜萝卜糕/年糕/新派港式口味$60起 米芝莲中菜/酒楼/饼店早鸟低至63折+送$20券

饮食
更新时间：22:34 2026-01-09 HKT
发布时间：22:34 2026-01-09 HKT

贺年糕点2026｜贺年糕点推介｜农历新年将至，又到了品尝和送赠贺年糕点的时节。今年，香港的酒店、酒楼及饼店纷纷推出各式各样的糕点，既有传统口味，也有创新之选。《星岛头条》为大家精选20大贺年糕点，从米芝莲星级餐厅到知名连锁品牌，网罗各式特色糕点，如萝卜糕、年糕、芋头糕等，部份更享有预订早鸟优惠低至63折，无论是送礼或自用，都为新春佳节增添了浓浓的节日气氛。

1. 皇玥 首创翡翠萝卜糕 白萝卜配青萝卜黄金比例 早鸟预订减$118

皇玥 首创翡翠萝卜糕 白萝卜配青萝卜黄金比例 甘甜脆爽层次分明
皇玥 首创翡翠萝卜糕 白萝卜配青萝卜黄金比例 甘甜脆爽层次分明

皇玥经过四年精心研发，推出史上首创的「翡翠萝卜糕」，打破传统制作框架。这款创新贺年糕点选用白萝卜与青萝卜按黄金比例调配，入口先品尝到白萝卜带来的温润甜美，紧接著青萝卜的轻盈脆爽逐渐浮现，带来双重口感层次，余味更如蜜糖般回甘，完全改变传统萝卜糕的厚实粉糯印象。现时，于皇玥官方网站购买礼券，更可享有额外折扣优惠，送礼自用两相宜。

皇玥贺年糕品价钱及优惠一览

皇玥贺年糕品 零售价 礼券优惠价
翡翠萝卜糕 $328 $210
古法黑糖年糕 $288 $180

皇玥贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2217 3638
  • 换领日期：2026年2月12日至2月16日
    换领门店：铜锣湾店、中环店、湾仔店、尖沙咀店、旺角店、观塘店、钻石山店、沙田店、荃湾荃新天地店、葵芳店、元朗广场店、屯门市广场店、将军澳中心店
  • 预订方式：>>按此<<

2. 大家乐 经典新春糕点 额外送$20现金券

大家乐 经典新春糕点 额外送$20现金券
大家乐 经典新春糕点 额外送$20现金券

新一年迎新岁，少不了传统滋味贺年糕点。大家乐推出多款用心蒸制的经典新春糕点，足料丰富，适合与家人朋友共享团圆时刻。其中，瑶柱芋头糕选用时令芋头，配以腊味、虾米及瑶柱，咸香浓郁，芋蓉绵滑，煎香后外脆内软，蒸煎皆宜；黄金马蹄糕则晶莹通透，以新鲜马蹄制成，清甜爽口，寓意财源广进。早鸟优惠即日起至2月8日，各款糕点低至$108，购买两个糕点，更可获赠$20大家乐现金券。

大家乐贺年糕品价钱及优惠一览

大家乐贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
瑶柱腊味萝卜糕 $196 $128
瑶柱芋头糕 $196 $128
黄金马蹄糕 $176 $108
椰汁蔗糖年糕 $176 $108
富贵枣皇糕 $186 $118

大家乐贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2601 8484
  • 早鸟优惠：早鸟价由即日起至2026年2月8日
  • 贺年糕点兑换日期：2月5日至2月12日（全线分店）；2月13日至2月15日（指定分店）
  • 预订方式：>>按此<<

3. 美心 皇牌贺年糕点 预订优惠价$98起

美心 皇牌贺年糕点 预订优惠价$98起
美心 皇牌贺年糕点 预订优惠价$98起

美心精心挑选优质原料，推出多款经典、传统及全新贺年食品，皇牌糕点首推萝卜糕，采用足半底清甜白萝卜，配以北海道瑶柱、腊味及虾米，料多味浓，入口鲜甜丰富有层次，成为新年必备传统糕点。此外，深受欢迎的无肉配方香菇芋粒萝卜糕再度回归，经过反复调配，加入炒香椴木香菇、炸杏鲍菇、芋粒及甘笋粒，以蔬食代替肉类，提供更高纤维、更健康的选择。

美心贺年糕品价钱及优惠一览

美心贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
瑶柱萝卜糕 $198 $148
芋头糕 $198 $148
椰汁年糕 $173 $129
古法马蹄糕 $173 $129
香菇芋粒萝卜糕 $133 $102
桂花杞子枣皇糕 $133 $102
斑兰椰汁糕 $138 $98
金沙奶黄年糕 $183 $138

美心贺年糕品预订详情

  • 早鸟优惠：特价优惠至2026年2月17日
  • 门市取现货日期：2026年2月5日至2026年2月14日
  • 换领地点详情：>>按此<<
  • 预订方式：>>按此<<

4. 奇华饼家 迪士尼贺年礼盒 米奇米妮图案年糕

奇华饼家 迪士尼贺年礼盒 米奇米妮图案年糕
奇华饼家 迪士尼贺年礼盒 米奇米妮图案年糕

奇华饼家于2026年新春期间，推出三款全新迪士尼米奇与好友贺年礼盒，设计将迪士尼经典角色融入节日元素，展现米奇与好友穿上中式贺年服饰，忙于准备过年的温馨画面。系列亮点为「贺新年年糕礼盒」，盒面描绘米奇与米妮甜蜜互动准备新年。打开盒盖，即见大幅「福」字，象征福气满满、吉祥幸福。盒内放置两款精致迷你年糕，印有米奇手套的椰汁糖年糕，口感清甜软糯；以及印有米妮蝴蝶结的亚麻糖年糕，味道甘香烟韧，完美结合传统风味与节庆喜悦。

奇华贺年糕品价钱及优惠一览

奇华贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
迪士尼米奇与好友系列贺年年糕礼盒 $228 $200
腊味芋头糕 $228 $200
椰汁年糕 $188 $170
黄金马蹄糕 $188 $170

奇华贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2785 6066
  • 预订方式：>>按此<<

5. 稻香贺年套装 萝卜糕/芋头糕/芝麻糕低至$60

稻香贺年套装 萝卜糕/芋头糕/芝麻糕低至$60
稻香贺年套装 萝卜糕/芋头糕/芝麻糕低至$60

农历新年即将来临。为求好意头，许多人会选购传统年糕，寓意步步高升。稻香集团今年推出四款贺年套装，包括椰汁年糕、腊味萝卜糕、桃胶马蹄糕及粒粒芋头糕，早鸟价仅$118一套。此外，两款精品年糕金箔黑芝麻糕及发财腊味莲藕糕，早鸟价低至$60一件。

稻香贺年糕品价钱及优惠一览

稻香贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
椰汁年糕 $168 $118
腊味萝卜糕 $168 $118
桃胶马蹄糕 $168 $118
粒粒芋头糕 $168 $118
金箔黑芝麻糕 $98 $60
发财腊味莲藕糕 $98 $60

稻香贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 3960 6111
  • 换领日期：2026年2月3日至2月15日
  • 预订方式：>>按此<<

6. 鸿福堂 经典瑶柱萝卜糕/椰糖年糕 早鸟优惠低至63折

鸿福堂贺年糕品 经典瑶柱萝卜糕/椰糖年糕 早鸟优惠低至63折
鸿福堂贺年糕品 经典瑶柱萝卜糕/椰糖年糕 早鸟优惠低至63折

鸿福堂推出新春贺年糕品系列，巧妙地将传统风味与创新养生理念结合，提供兼具健康与美味的节庆美食。品牌在制作过程中一丝不苟，从选材开始便严格把关，采用新鲜、优质的原材料，确保每一件糕品都充满真实的食材风味。

其中，皇牌产品「金腿瑶柱萝卜糕」精选了瑶柱、腊肠及虾米等顶级干货，并加入甘香的金华火腿。透过精准的比例控制，萝卜的清甜与各种配料的咸香交织，口感层次丰富，让人一试难忘。这款糕点不仅迎合了钟情传统口味的食客，也是新年期间与挚爱亲朋共享的理想选择。

鸿福堂贺年糕品价钱及优惠一览

鸿福堂贺年糕品 零售价 优惠价（低至63折）
至尊有机萝卜糕 礼券 /e 券 $305 $208
金腿瑶柱萝卜糕 礼券 /e 券 $205 $128
海盐瑶柱芋头糕 礼券 /e 券 $205 $128
燕窝杨枝甘露糕 礼券 /e 券 $185 $118
桂花蔗汁马蹄糕 礼券 /e 券 $185 $118
鸿运椰糖年糕 礼券 /e 券 $185 $118
如意枣皇糕 礼券/e 券 $185 $118

鸿福堂贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2920 2206
  • 早鸟优惠：即日起至2026年2月15日期间，购买任何贺年糕品礼券/e券6张，送贺年糕品礼券/e券1张
  • e券换领详情：>>按此<<
  • 官方专页：>>按此<<

7. 国金轩 贺年珍藏礼盒 送礼体面之选

国金轩 贺年珍藏礼盒 送礼体面之选
国金轩 贺年珍藏礼盒 送礼体面之选

国金轩隆重推出「珍艺年糕系列」，以传递新岁之美好祝福为核心理念，为传统贺年糕点注入新意与奢华气派。每款年糕均蕴含著吉祥如意的美好祝愿。国金轩团队严格挑选最优质的天然材料，在香港工场以匠心工艺制作，确保每一口都能品尝到最真实、最上乘的滋味。

今年，国金轩更特别呈献限量版贺年珍藏礼盒，其包装高雅细腻，旨在为新春佳节增添一抹贵气与温馨暖意，使其成为馈赠挚爱亲朋的体面首选，共同分享这份源自传统的节日喜悦。

国金轩贺年糕品价钱及优惠一览

国金轩贺年糕品 零售价 优惠价
金箔燕窝花香椰汁冻糕 $508 $398
巴马金腿萝卜糕 $468 $368
枣皇姜汁南枣糕 $398 $328
黑糖椰汁年糕 $398 $328
金狮献瑞吉祥礼盒（开心果年糕、金狮献瑞奶黄年糕及红枣糕） $998 $788
双囍迎春贺年礼盒（巴马金腿萝卜糕、黑糖椰汁年糕、绍兴十年花雕酒） $998 $788
富贵锦鲤如意礼盒（锦鲤一对） $998 $788

国金轩贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2393 3933（中环）/ +852 2315 5222（尖沙咀）
  • 早鸟优惠：即日起至2026年2月9日，预购年糕礼券可享早鸟折扣
  • 预订方式：>>按此<<
  • 官方专页：>>按此<<

8. 君悦酒店 特色萝卜糕/年糕/芋头糕 早鸟7折优惠

君悦酒店 特色萝卜糕/年糕/芋头糕 早鸟7折优惠
君悦酒店 特色萝卜糕/年糕/芋头糕 早鸟7折优惠

香港君悦酒店隆重呈献一系列全新独家口味的贺年糕点及礼盒，为新春佳节增添非凡气派。今年，由酒店中菜行政总厨陈汉章师傅主理的贺年糕点，其中，限量版芋头糕为一大亮点，陈师傅凭借超过30年的深厚粤菜经验，严选食材，精心巧制，旨在为饕客带来充满惊喜的味觉飨宴。 

君悦贺年糕品价钱及优惠一览

君悦贺年糕品 零售价 7折快闪优惠价
君悦酒店椰汁年糕 $278 $194.6
君悦酒店三十年陈皮鲜鸭润肠油鸭芋头糕 $308 $215.6
君悦酒店瑶柱腊味萝卜糕 $328 $229.6
君悦酒店贺年年糕礼盒套装（传统椰汁年糕及瑶柱腊味萝卜糕） $558 $390.6

香港君悦酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2584 7744
  • 早鸟优惠：即日起至1月11日期间选购贺年糕点及礼盒即享独家7折快闪优惠
  • 预订方式：>>按此<<
  • 官方专页：>>按此<<

9. 九龙香格里拉酒店 非遗剪纸走马灯礼盒

九龙香格里拉酒店 非遗剪纸走马灯礼盒
九龙香格里拉酒店 非遗剪纸走马灯礼盒

九龙香格里拉酒店和香港嘉里酒店联手艺术家陈粉丸，推出以非物质文化遗产为灵感的传统艺术剪纸走马灯礼盒。同时，两家酒店也推出了一系列精致贺岁糕点、喜庆礼盒及节庆美食。

其中，香格里拉金骏眉年糕甄选礼盒精心选用香气扑鼻的金骏眉茗茶搭配晶莹明亮的桃胶及浓郁的椰汁，茶香清新悠长，年糕则软糯细腻，口感甘甜滑顺。

九龙香格里拉酒店贺年糕品价钱及优惠一览

九龙香格里拉贺年糕品 零售价 75折快闪优惠价
香格里拉金骏眉年糕甄选礼盒 $438 $328.5
香宫台湾古早咸甜年糕 $298 $223.5
香宫三十年陈皮红豆年糕 $438 $328.5
香宫开心果年糕 $398 $298.5
香宫金沙奶黄糕 $368 $276

九龙香格里拉酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2733 8836
  • 早鸟优惠：1月23日或之前，于香格里拉精品店选购贺年糕点即可专享75折优惠
  • 预订方式：>>按此<<
  • 官方专页：>>按此<<

10. 明阁「骏马迎春」礼盒 首创云南保山二百年古树滇红茶黑糖年糕

明阁「骏马迎春」礼盒 首创云南保山二百年古树滇红茶黑糖年糕
明阁「骏马迎春」礼盒 首创云南保山二百年古树滇红茶黑糖年糕

明阁（香港康得思酒店）及明阁（湾仔）以「骏马迎春」为主题，推出一系列创意年糕礼盒，满足顾客在新春期间的多样需求。两家餐厅的厨师团队秉承对传统粤菜的热爱，并坚持食材品质，精心为顾客准备了各式贺年美食。

今年，明阁（香港康得思酒店）首次推出年度匠心之作——「云南保山二百年古树滇红茶黑糖年糕」。这款年糕采用来自云南保山昌宁原始森林的树龄逾两百年的野生古树头春滇红茶，并且限量手工制作。每一口都充满著古树红茶独特的兰香与甜蜜滋味。

明阁（香港康得思酒店）贺年糕品价钱及优惠一览

明阁贺年糕品 零售价 早鸟订购优惠
云南保山二百年古树滇红茶黑糖年糕 $368 $298
鲍鱼瑶柱腊味萝卜糕 $398 $318
枣皇椰汁糕 $368 $298
富贵椰汁年糕 $298 $238

明阁（香港康得思酒店）贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 3552 3301
  • 早鸟优惠：由即日起至2026年1月31日期间，提早订购可享专属优惠
  • 预订方式：>>按此<<

明阁（湾仔）贺年糕品价钱及优惠一览

明阁贺年糕品 零售价 早鸟订购优惠
冲绳黑糖椰汁年糕 $338 $288
瑶柱腊味萝卜糕 $388 $328
桂花马蹄糕 $328 $278

明阁（湾仔）贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2878 1212
  • 早鸟优惠：由即日起至2026年1月31日期间，提早订购可享专属优惠
  • 预订方式：>>按此<<

11. 港岛香格里拉 茗悦全新贺年礼盒

港岛香格里拉 茗悦全新贺年礼盒优惠$223.5起
港岛香格里拉 茗悦全新贺年礼盒优惠$223.5起

港岛香格里拉的福建菜食府茗悦，今年特别推出了一系列精致的贺年糕点，以庆祝即将到来的农历新年。包括开心果椰汁年糕和金装蟹黄萝卜糕礼盒、姜汁黑糖枣皇糕及金蚝腊味莲藕糕礼盒，以及椰汁年糕和瑶柱萝卜糕礼盒等，使大家在欢聚的时刻，共同迎接新年的喜悦。

港岛香格里拉酒店贺年糕品价钱及优惠一览

港岛香格里拉贺年糕品 零售价
开心果椰汁年糕及金装蟹黄萝卜糕礼盒 $318
姜汁黑糖枣皇糕及金蚝腊味莲藕糕礼盒 $318
椰汁年糕及瑶柱萝卜糕礼盒 $318
芋头椰汁年糕及X.O.酱芋头糕礼盒 $318

港岛香格里拉贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2820 8580
  • 预订方式：>>按此<<
  • 官方专页：>>按此<<

12. 东涌世茂喜来登酒店采悦轩 巴马火腿萝卜糕/冲绳黑糖年糕/干清枣皇糕

东涌世茂喜来登酒店采悦轩 巴马火腿萝卜糕/冲绳黑糖年糕/干清枣皇糕
东涌世茂喜来登酒店采悦轩 巴马火腿萝卜糕/冲绳黑糖年糕/干清枣皇糕

东涌世茂喜来登酒店采悦轩以「龙腾马跃迎春到」为主题，推出多款贺年糕点和美食，为顾客送上新春祝福。酒店中菜行政总厨钟志强师傅和团队匠心制作三款突显季节风味和食材的贺年糕点，包括利用咸鲜巴马火腿衬托时令清甜萝卜的巴马火腿萝卜糕；以及带有迷人的焦香甜味，甜而不腻的冲绳黑糖年糕。

东涌世茂喜来登酒店贺年糕品价钱及优惠一览

采悦轩贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
巴马火腿萝卜糕 $338 $270.4
冲绳黑糖年糕 $338 $270.4
干清枣皇糕 $338 $270.4
贺年喜尝糕点三盒装 $888 $710.4

东涌世茂喜来登酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2535 0028／+852 5529 9083
  • 早鸟优惠：2026年1月1日至20日可享8折优惠
  • 预订方式：>>按此<<

13. 四季酒店龙景轩 全新老香马蹄糕 加入潮州特色果脯 早鸟85折

四季酒店龙景轩 全新老香马蹄糕 加入潮州特色果脯 早鸟85折
四季酒店龙景轩 全新老香马蹄糕 加入潮州特色果脯 早鸟85折

四季酒店米芝莲星级餐厅龙景轩，中菜行政总厨陈恩德师傅于今年带来全新创作——老香黄马蹄糕。这款糕点不仅清新可口，更展现了厨师精湛的技艺，主要成分为手工切碎的马蹄，确保每一口都能品尝到脆嫩的口感。搭配来自潮州的特色果脯——老香黄，经蒸制后散发出清新的香味。这道成品滑顺清爽，传统马蹄的柔和口感与佛手果的独特香气融合，为饕客带来全新的味觉享受。

四季酒店贺年糕品价钱及优惠一览

四季酒店贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
老香黄马蹄糕 $580 $493
传统椰汁年糕 $550 $467.5
鲍鱼瑶柱萝卜糕 $680 $578
黑松露腊味芋头糕 $680 $578

四季酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 3196 8708
  • 早鸟优惠：于2026年1月17日或之前预订可享早鸟85折优惠。
  • 预订方式：>>按此<<

14. JW万豪酒店 米芝莲中菜厅 金殿海味萝卜糕

JW万豪酒店 米芝莲中菜厅 金殿海味萝卜糕
JW万豪酒店 米芝莲中菜厅 金殿海味萝卜糕

香港JW万豪酒店米芝莲星级中菜厅万豪金殿，由中餐行政总厨邓家濠师傅带领厨艺团队，悉心呈献多款手制节庆糕点。其中，「金殿海味萝卜糕」在传统风味中注入更丰富的咸鲜滋味。严选香甜鲜嫩的本地有机萝卜、土鱿与腊肠，配以日本银鱼仔、日本瑶柱、虾米及花菇等上乘食材。各式材料释出诱人浓郁的咸香，制作时无需添加食盐调味。真材实料，每一口都充满著浓郁的咸香海味。

JW万豪酒店贺年糕品价钱及优惠一览

万豪金殿贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
金殿海味萝卜糕 $388 $349.2
金殿九制陈皮桂花莲藕糕 $358 $322.2
金殿枣皇年糕 $358 $322.2

JW万豪酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2810 8366
  • 早鸟优惠：2026年1月19日或之前订购糕点可享9折优惠
  • 预订方式：>>按此<<

15. 8度海逸酒店 4款人气贺年糕点$148起

8度海逸酒店 4款人气贺年糕点$148起
8度海逸酒店 4款人气贺年糕点$148起

8度海逸酒店今年继续坚持自家制作传统，由主厨团队精心挑选优质食材，推出四款精致贺年糕点。包括广受欢迎的如意瑶柱腊味萝卜糕、首次亮相的鸿运虾米芋头糕、奢华滋补的金箔燕窝桂花糕，以及经典的金箔椰汁年糕，预订享优惠价低至$148。每款年糕均由酒店主厨亲自督造，涵盖咸香与甜美口味，风味层次丰富，适合作为新年礼物选购。

8度海逸酒店贺年糕品价钱及优惠一览

8度海逸酒店​​​​​​​贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
如意瑶柱腊味萝卜糕 $228 $178
鸿运虾米芋头糕 $228 $178
金箔燕窝桂花糕 $208 $168
金箔椰汁年糕 $178 $148

8度海逸酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2126 1960
  • 早鸟优惠：2月22日前预订可享高达79折。
  • 预订方式：>>按此<<

16. 帝港酒店集团 全新锦鳞如意冻 打卡必买新兴糕点

帝港酒店集团 全新锦鳞如意冻 打卡必买新兴糕点
帝港酒店集团 全新锦鳞如意冻 打卡必买新兴糕点

帝港酒店集团在新春佳节期间，推出多款精选贺年礼盒与传统糕点。旗下帝京酒店及帝逸酒店今年特别推出「锦鳞如意冻」，以班兰叶、椰奶和忌廉等材料层叠出三重口感，啫喱内裹着造型灵动的朱古力鲤鱼，寓意新一年顺利吉祥，适合与亲友分享并打卡留影，共享节日喜悦。

帝港酒店集团贺年糕品价钱及优惠一览

帝港酒店集团贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
锦鳞如意冻（每天限量50个） $208
瑶柱腊味萝卜糕 $198 $174
桂圆金箔枣皇糕 $198 $174
盆满钵满芋头糕 $178 $157
至尊蔗糖红年糕 $178 $157
黑糖老姜五豆糕（素） $178 $157
发财莲藕菌皇糕（素） $178 $157
富贵椰汁白年糕 $178 $157
金银满屋马蹄糕 $148 $130

帝港酒店集团贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2694 3810（帝都酒店）；+852 2622 6284（帝京酒店）；+852 3716 2898（帝景酒店）；+852 3653 1113（帝逸酒店）
  • 早鸟优惠：2月22日前预订可享高达79折。
  • 预订方式：>>按此<<

17. Hotel ICON 米芝莲中菜厅 萝卜糕/芋头糕早鸟优惠$278起

Hotel ICON 米芝莲中菜厅 萝卜糕/芋头糕早鸟优惠$278起
Hotel ICON 米芝莲中菜厅 萝卜糕/芋头糕早鸟优惠$278起

唯港荟（Hotel ICON）旗下米芝莲推介中菜厅天外天，特别推出多款自家制贺年礼品，适合送礼自用。其中，金瑶腊味萝卜糕采用优质腊味及黄金瑶柱，搭配厚实萝卜丝，带来层次丰富的口感。另一款诺邓火腿金勾芋头糕则选用云南诺邓火腿，配以金勾虾米及软糯芋头，火腿香气回甘，整体味道浓郁诱人。

Hotel ICON贺年糕品价钱及优惠一览

天外天贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
金瑶腊味萝卜糕 $328 $278
诺邓火腿金勾芋头糕 $328 $278
十胜红豆金糖年糕 $328 $278

Hotel ICON贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 3400 1318 
  • 早鸟优惠：2026年2月8日或之前订购年糕，即享85折早鸟优惠
  • 预订方式：>>按此<<

18. 金域假日酒店 传统糕点迎马年 瑶柱腊味萝卜糕/姜汁年糕

金域假日酒店 传统糕点迎马年 瑶柱腊味萝卜糕/姜汁年糕
金域假日酒店 传统糕点迎马年 瑶柱腊味萝卜糕/姜汁年糕

香港金域假日酒店龙苑中菜厅为2026马年特别推出三款传统糕点，适合节庆享用。瑶柱腊味萝卜糕选用矜贵瑶柱与香气浓郁的腊味，搭配新鲜甜美的萝卜，带来层次丰富的滋味。另有姜汁年糕，糕体柔软糯滑、甜度适中而不腻；瑶柱腊味芋头糕则融入香甜芋头丝、上等腊味、瑶柱及虾米，口感粉糯同时保有咬劲。

金域假日酒店贺年糕品价钱及优惠一览

龙苑贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
瑶柱腊味萝卜糕 $288 $202
姜汁年糕 $288 $202
瑶柱腊味芋头糕 $288 $202

金域假日酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2315 1006
  • 早鸟优惠：即日起至2月15日前透过网上e-shop订购，可获独家7折早鸟优惠
  • 预订方式：>>按此<<

19. 合和酒店 合和轩传统经典糕点 经验师傅手工制

合和酒店 合和轩传统经典糕点 经验师傅手工制
合和酒店 合和轩传统经典糕点 经验师傅手工制

合和酒店旗下的新派粤菜餐厅合和轩，今年首次推出精选贺年糕点礼盒，内含四款传统经典糕点，包括瑶柱腊味萝卜糕、腊味芋头糕、椰汁年糕以及黄金马蹄糕。每款糕点均由师傅手工精心制作，寓意「步步糕升」，为新春佳节带来喜庆气氛，若提早预订，更可享有早鸟优惠，一同欢度丙午马年新春。

合和酒店贺年糕品价钱及优惠一览

合和轩贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
瑶柱腊味萝卜糕 $228 $200
腊味芋头糕 $228 $200
椰汁年糕 $188 $170
黄金马蹄糕 $188 $170

合和酒店贺年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2620 3288
  • 早鸟优惠：于2026年2月6日或之前订购贺年糕点，即享早鸟优惠
  • 预订方式：>>按此<<

20. 唐人馆 限时早鸟优惠 三款手工年糕点迎新春

唐人馆 限时早鸟优惠 三款手工年糕点迎新春
唐人馆 限时早鸟优惠 三款手工年糕点迎新春

唐人馆精心推出三款新春贺年糕点，包括骏马报喜本地生晒腊味萝卜糕，采用本地迟水萝卜、上等腊味及传统干海鲜，蒸制后晶莹通透、风味浓郁；赤崁糖有机紫糯米鲜椰汁年糕，以台湾赤崁黑蔗糖搭配新鲜椰奶和紫糯米，椰香浓郁、口感烟韧黏糯；马到功成黄金满屋手切马蹄糕，手工细切马蹄，晶莹弹牙、香甜可口，寓意金玉满堂。即日起至2026年1月31日更可享早鸟优惠，腊味萝卜糕$388/盒，其他两款亦只需$288/盒。

唐人馆贺年糕品价钱及优惠一览

唐人馆贺年糕品 零售价 早鸟优惠价
骏马报喜本地生晒腊味萝卜糕 $488 $388
赤崁糖有机紫糯米鲜椰汁年糕 $388 $288
马到功成黄金满屋手切马蹄糕 $388 $288

唐人馆年糕品预订详情

  • 电话查询：+852 2522 2148
  • 早鸟优惠：1月31日或之前订购享$100折扣

 

