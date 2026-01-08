Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐外卖优惠！$49叹足一斤原只五指毛桃鸡 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾/鸡翼

大家乐外卖加餸优惠又有惊喜！今期大家乐「超值家餸」优惠长达近一个月，焦点是原只五指毛桃鸡，优惠价仅需$49，份量更足一斤，绝对是诚意之作。更可自由加配鸡肾、鸡翼、红肠、糖水等，为你的家庭晚餐增添一份窝心的滋味。

大家乐$49超值价 叹原只五指毛桃鸡 

今次大家乐推出的优惠主角「五指毛桃鸡」，不单是一道美味佳肴，更结合了传统的食疗智慧。五指毛桃本身是一种广受欢迎的药食同源植物，带有独特的椰子般清香，更有健脾补肺、益气利湿的功效。大家乐采用原只鲜鸡，以秘制方法配搭五指毛桃一同烹调，每一口都散发著淡淡的清香，让人食指大动。以$49的超值价钱，便能享用这只足一斤重、滋味与功效兼备的原只五指毛桃鸡（原价$68），性价比极高，无论是二人世界撑枱脚，还是为一家大小加餸，都同样适合。

人气加配优惠 低至$10配鸡肾/鸡翼/红肠

除了主角五指毛桃鸡，大家乐亦贴心地提供四款人气加配优惠。只需额外$12，即可选择惹味的卤水小食，包括「卤水鸡肾拼鸡翼(2只)」或「卤水鸡肾拼红肠」。卤水鸡肾爽口弹牙，配上软腍入味的卤水鸡翼，或是咸香十足的红肠，两者都是佐饭的绝佳配搭。如果想来点主食和甜品，只需加$10，便可换购「白饭拼糖水(各1客)」，一次过满足口腹之欲。另一款加$10的选择则是大家乐的人气甜点「葡挞(2件)」，作为饭后甜品，带来满满的幸福感。

 

大家乐「超值家餸」外卖优惠

  • 优惠日期： 由1月6日至2月2日

  • 供应时段： 下午3时后供应

  • 销售点： 全线大家乐分店

条款及细则：

  • 优惠只限外卖。

  • 数量有限，售完即止。

  • 图片只供参考。

 

2大快餐店快闪优惠 一粥面/麦当劳

1. 一粥面$20外卖早餐

一粥面全新外卖早餐优惠，$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择，糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，足以提供整个上午满满的能量。 

2. 麦当劳$10加配麦乐鸡/麦炸鸡/脆香鸡翼

即日起至1月8日，麦当劳加推$10快闪优惠。顾客选购任何超值套餐或「麦麦心意赏」后，可额外以$10加配外脆内嫩的麦乐鸡（4件）、金黄香脆的麦炸鸡（1件），或是皮脆肉滑的脆香鸡翼（2件）。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral一粥面McDonald's

 

 

 

