Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康得思酒店自助餐买1送1！$461起任食北海道毛蟹/生蚝/铁板香煎鹅肝/海参鲍鱼

饮食
更新时间：18:31 2026-01-08 HKT
发布时间：18:31 2026-01-08 HKT

康得思酒店自助餐买1送1！香港康得思酒店The Place餐厅提供多元化自助餐选择，尤其以丰富海鲜及精致热荤著称，近日推出新春快闪买一送一优惠，今日（1月8日）晚上9时经Klook平台预订，自助晚餐人均$461起即可任食北海道毛蟹、生蚝、铁板香煎鹅肝、海参鲍鱼等，绝对是新年聚餐超值之选！

康得思酒店自助餐 任食北海道毛蟹/生蚝/铁板香煎鹅肝/海参鲍鱼

香港康得思酒店自助餐厅 The Place 于2026年1月1日至2月5日期间，推出「鲟龙荟臻」自助餐，以西伯利亚鲟鱼子酱、龙虾、毛蟹、生蚝、鹅肝及多款经典烤肉，打造丰盛奢华的味觉体验，迎接新一年的来临。

冰镇海鲜区供应多款顶级选择，如加拿大开边冻龙虾、北海道毛蟹、纽西兰生蚝及俄罗斯鳕蟹脚；开胃小食区新增法式鹅肝慕丝挞配山楂及烤开心果碎、香麻酱油鲍鱼鸡肉卷等精致前菜，搭配ASC烟熏挪威三文鱼及伊比利亚火腿拼盘。

至于刺身及寿司区，每日轮流提供6款精选刺身及8至10款特色寿司卷物，包括吞拿鱼、油甘鱼、带子及甜虾等新鲜食材。晚餐时段特别奉上加拿大海胆、A4和牛他他及三文鱼籽即制手卷，口感丰富层次分明，适合喜爱日式料理的食客。

热食区亮点包括铁板香煎鹅肝，香气四溢外脆内嫩；还有烧纽西兰肉眼、烤虾配海胆酱及香蒜迷迭香慢烤羊肩等肉类佳肴。现场即制本地榕树澳小龙虾及海鲜锅拉面，可选昆布高汤或蕃茄汤底，增添中式风味；其他如富贵花菇海参鲍鱼及避风塘姜葱炒螃蟹，滋味浓郁适合分享。

甜品区由糕点行政总厨Roy Ma团队打造，包括京都抹茶麻糬焦糖炖蛋泡芙、72%单一产地朱古力挞、日式京都提子啫喱及现场即制焙茶味鸡蛋仔。原个蛋糕有熊本士多啤梨乳酪慕丝、北海道忌廉千层及紫薯雪芳蛋糕，配上十款MÖVENPICK®雪糕及鸳鸯酥皮多士，带来中西合璧的甜蜜惊喜。

康得思酒店自助晚餐买1送1！人均$461起＞＞按此预订＜＜

香港康得思酒店The Place自助晚餐推出快闪买一送一优惠，今日（1月8日）晚上9时经Klook平台预订，即可享买1送1优惠，人均$461起（$922/2位；原价$1,690/2位），不可错过

【Klook 新春抵Deal - 快闪买一送一】自助晚餐｜北海道毛蟹、新鲜生蚝、铁板香煎鹅肝

  • 价钱：只需H$922起（人均：HK$461，原价：HK$1,690）
  • 开售日期：2026年1月8日9PM起至1月14日发售
  • 适用日期：2026年1月9日至2月5日
  • ＞＞按此预订＜＜

延伸阅读：酒店自助餐2026｜全新主题8大推介！任食海胆/龙虾/生蚝/鲍鱼/大拖罗 限时优惠低至55折

 


 

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
6小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
5小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
6小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
12小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
6小时前