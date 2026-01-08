康得思酒店自助餐买1送1！$461起任食北海道毛蟹/生蚝/铁板香煎鹅肝/海参鲍鱼

康得思酒店自助餐买1送1！香港康得思酒店The Place餐厅提供多元化自助餐选择，尤其以丰富海鲜及精致热荤著称，近日推出新春快闪买一送一优惠，今日（1月8日）晚上9时经Klook平台预订，自助晚餐人均$461起即可任食北海道毛蟹、生蚝、铁板香煎鹅肝、海参鲍鱼等，绝对是新年聚餐超值之选！

康得思酒店自助餐 任食北海道毛蟹/生蚝/铁板香煎鹅肝/海参鲍鱼

香港康得思酒店自助餐厅 The Place 于2026年1月1日至2月5日期间，推出「鲟龙荟臻」自助餐，以西伯利亚鲟鱼子酱、龙虾、毛蟹、生蚝、鹅肝及多款经典烤肉，打造丰盛奢华的味觉体验，迎接新一年的来临。

冰镇海鲜区供应多款顶级选择，如加拿大开边冻龙虾、北海道毛蟹、纽西兰生蚝及俄罗斯鳕蟹脚；开胃小食区新增法式鹅肝慕丝挞配山楂及烤开心果碎、香麻酱油鲍鱼鸡肉卷等精致前菜，搭配ASC烟熏挪威三文鱼及伊比利亚火腿拼盘。

至于刺身及寿司区，每日轮流提供6款精选刺身及8至10款特色寿司卷物，包括吞拿鱼、油甘鱼、带子及甜虾等新鲜食材。晚餐时段特别奉上加拿大海胆、A4和牛他他及三文鱼籽即制手卷，口感丰富层次分明，适合喜爱日式料理的食客。

热食区亮点包括铁板香煎鹅肝，香气四溢外脆内嫩；还有烧纽西兰肉眼、烤虾配海胆酱及香蒜迷迭香慢烤羊肩等肉类佳肴。现场即制本地榕树澳小龙虾及海鲜锅拉面，可选昆布高汤或蕃茄汤底，增添中式风味；其他如富贵花菇海参鲍鱼及避风塘姜葱炒螃蟹，滋味浓郁适合分享。

甜品区由糕点行政总厨Roy Ma团队打造，包括京都抹茶麻糬焦糖炖蛋泡芙、72%单一产地朱古力挞、日式京都提子啫喱及现场即制焙茶味鸡蛋仔。原个蛋糕有熊本士多啤梨乳酪慕丝、北海道忌廉千层及紫薯雪芳蛋糕，配上十款MÖVENPICK®雪糕及鸳鸯酥皮多士，带来中西合璧的甜蜜惊喜。

香港康得思酒店The Place自助晚餐推出快闪买一送一优惠，今日（1月8日）晚上9时经Klook平台预订，即可享买1送1优惠，人均$461起（$922/2位；原价$1,690/2位），不可错过

【Klook 新春抵Deal - 快闪买一送一】自助晚餐｜北海道毛蟹、新鲜生蚝、铁板香煎鹅肝



