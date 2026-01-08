百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5

百佳超市优惠｜新年伊始，各大商家纷纷推出优惠活动。其中百佳超级市场率先打响头炮，推出「马上赢佳赏！」重磅新年活动。由2026年1月9日起，顾客只需购买每周指定品牌产品即可参加抽奖，保证「人人有奖，永不落空」，更有机会赢取总值超过$180万的丰富奖品，最大奖是价值近27万的电动车，为龙年新春增添无限惊喜。

百佳消费争夺战 赢时尚电动车/旅游礼券

百佳超级市场率先打响头炮，推出「马上赢佳赏！」重磅新年活动。

想将新春大礼带回家？方法非常简单。在2026年1月9日至2月26日推广期内，顾客于全线百佳、fusion、TASTE等旗下门市，或于PNS网购作单一消费满$50，并在3月5日前登入活动网站（按此）登记，即可参加。消费金额以$1换取1分的比例累积，推广期结束后，首30位累积最高消费积分的「易赏钱」App会员，即可赢走连串星级巨奖。

头奖是近期备受瞩目的OMODA | JAECOO JAECOO 6 电动车一部，价值高达$269,000；二奖则有两名幸运儿可获得价值$40,000的Hutchgo旅游礼券，让得奖者随时规划一趟梦寐以求的旅行。而科技爱好者最期待的三奖，则是一部价值$11,899的iPhone 17 Pro Max 512GB（宇宙橙色）。其他丰富奖品还包括百佳礼券、家庭电器及粮油杂货，确保人人满载而归。

想在众多参加者中脱颖而出，轻松跻身积分榜前列？百佳还提供了一个「赚分快线」。在推广期内，顾客凡购买每周指定的品牌产品，每次登记即可额外获得100消费积分，大大提升赢奖机会。第一周（1月9日至15日）的指定品牌包括洁霸、金象牌、asahi、滴露、雀巢咖啡及出前一丁等。建议大家密切留意百佳的官方网站或Facebook专页，以获取每周更新的指定品牌名单，策略性地规划你的购物清单，向终极大奖进发。

人人有奖！简单登记即获品牌现金券优惠

这次「马上赢佳赏！」活动的最大亮点，莫过于其「即抽必中」的设定。顾客每次购买每周指定品牌产品，并完成收据登记，除了可累积消费积分争夺终极大奖外，更可立即获得一次抽奖机会。奖品为多个指定知名品牌的电子优惠券，折扣更高达9折，保证每次参与都有收获。

参与品牌阵容鼎盛，例如港人最爱零食品牌，嘉顿（满$50即减$5）或健达Kinder（满$50即减$5）；想入手饮品，则有太古可口可乐的优惠（满$80即减$6）。其他涵盖的品牌还包括狮球唛（满$100即减$8）、维达Vinda（满$80即减$6）、湾仔码头（满$60即减$6）等，全面照顾家居煮食及生活所需。各位精明的消费者，记得在办年货的同时，善用这些优惠券，节省更多开销。

百佳「马上赢佳赏」活动详情