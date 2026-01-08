太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！

位于太子的糕点小店「荳蔻年华」早前经艺人王祖蓝推介后，店外不时出现长长的排队人潮，足见人气！最近，有网民发现「荳蔻年华」将于月底开设新店，空间明显较旧店宽敞，必试小店招牌$6红豆糕，红豆「足料」大粒，加上新鲜制作的芝麻卷、腊肠卷等地道港式小食，相当会吸引更多港人慕名一试，即睇新店详情！

太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷

太子糕点专门店「荳蔻年华」经艺人王祖蓝推介后，店外不时出现排队人龙，人气极高！王祖蓝于去年10月在小红书拍片推介小店的港式糕点，大赞其出品的红豆糕红豆大粒丰满，「每一粒都很大很大」，而且每件只卖$6，非常抵食。除了招牌红豆糕，店内还有新鲜制作的芝麻卷、腊肠卷等港式糕点小食，而且老板及店员都是新会人，店内亦有出售「正宗新会陈皮」。

网民期待：月尾去新舖！

近日，有网民发现「荳蔻年华」将于本月底开新店，新舖位于大南街60号附近，距离太子站较近，两店距离大约2分钟路程，新店门面及内笼亦相对原舖位宽敞。对于「荳蔻年华」开新店，有客人透露老板与老板娘工作辛苦，「每日由早到晚都要整糕」；也有网友期待新店开张，「月尾去新舖！」。有多年老顾客表示已光顾多年，「呢间食咗好多年」、「红豆好食」、「支持小店经营」；也有食客表示虽然其出品好味道，「但个人觉得有啲过甜」。

荳蔻年华

地址：太子白杨街1号地舖（原店）

新店地址：太子大南街60号地舖

文:RY

资料及图片来源:香港茶餐厅及美食关注组、王祖蓝＠小红书