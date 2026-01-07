连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应

最近，海港饮食集团推出震撼晚市优惠，让顾客在星期一至五的晚上，能以低至$28的价钱，品尝到餐厅的招牌菜式，当中包括脆皮烧乳鸽、清蒸蝴蝶龙趸斑及烧鹅皇，为忙碌的一周带来一点小确幸。

海港酒楼晚市激抵优惠！$28起叹脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅

晚市优惠全港12间海港供应

海港饮食集团「超值三选一」推广活动可谓诚意十足，适用于旗下多个品牌，包括海港酒家、海王渔港及海港烧鹅海鲜酒家，方便港九新界的居民。食客只需于星期一至五晚市时段（公众假期除外）惠顾堂食，即可以优惠价换购指定菜式。

最吸引的莫过于只需$28，即可享用脆皮烧乳鸽，鸽皮烧得香脆可口，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩多汁，肉汁丰腴，令人回味无穷。此外，食客亦可以$68的优惠价，选择肉质鲜甜、口感嫩滑的清蒸蝴蝶龙趸斑，或海港烧鹅皇，烧鹅外皮酥脆，鹅肉肥瘦适中，肉质香浓，配上酸甜的梅子酱，更能提升整体味道层次，是佐饭的最佳拍档。

海港晚市超值三选一优惠

优惠日期： 星期一至五晚市时段（公众假期除外）

订座热线： 3516 8200

适用分店：海港酒家-禾𪨶店、马鞍山中心店、粉岭帝庭轩店、西环西宝城店、蓝田启田店、将军澳尚德广场店、翔龙湾店、将军澳新都城一期店；海王渔港-马鞍山新港城店、将军澳新都城二期店；海港烧鹅海鲜酒家-美林店、葵芳店

2大酒楼优惠 金阁海鲜酒家/半岛渔港

1. 金阁海鲜酒家 全日点心$13.8

牛头角金阁海鲜酒家现推出饮茶限定优惠，周一至周六全日供应超过10款经典点心，包括鲜竹牛肉球及蚝皇叉烧包等，每款统一价格仅$13.8。此外，午市时段特别提供香滑贵妃鸡饭售$19.8，以及干炒牛河等厨师推荐菜式只需$48。

2. 半岛渔港 $18海生虾/叉烧

半岛渔港在周六及周日晚市时段推出优惠活动，两位或以上食客可享$18价格，任选一款招牌小菜。选项涵盖蜜汁甜香、肉质松软的叉烧皇，或鲜甜弹牙的白灼海生虾。

资料来源：海港饮食集团