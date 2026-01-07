寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！

寿司郎「0元购」新招？近日，有香港栋笃笑艺人在社交平台开设全新内容，每得到1位追踪者，他就会在连锁回转寿司店消费$1。在开始的时候，由于追踪者数目为0人，代表他要在寿司郎以$0埋单，最终点了7项东西，结帐时更被2店员重复确认是零消费，场面尴尬！事主做法惹网民热议，狂呼好尴尬：「睇到想揾窿捐。」详情即看下文！

栋笃笑艺人挑战寿司郎$0埋单？1招自创$0新菜式

香港栋笃笑艺人「69ranch」近日公布开设全新社交平台专页，以得到1位追踪者，就会在寿司郎消费1元为绰头，并拍片纪录用餐情况。开设初期，专页由0位追踪者做起，意味他需要在寿司郎以$0结帐，亦即是不可作任何消费！

从片中所见，他入座后随即在平板电脑下单，点选寿司姜片、胡椒粉、七味粉、天妇罗蘸汁、儿童餐具、饮管及啤酒杯，全部收费均为$0。他先将姜片、胡椒粉及七味粉放在儿童餐具上混合进食，指菜式名为「0蚊凉伴酸姜沙律」，及后又再加入天妇罗蘸汁，其后，又以啤酒杯斟热水，以饮管饮水。

「用餐」完毕后，他著店员前来埋单结帐，当时店员疑惑表示：「你嗌咗啲咩嘢嘅？」、「即是无嗌嘢食？」埸面顿时变得尴尬。稍后另有一名店员再跟进，「有无嗌嘢食？」而他亦只回答：「净系嗌咗呢啲」，最终确认以$0埋单，「咁样嘅话就唔使数啰」、「ok，可以嫁喇」。

网民狂呼尴尬：「尴到唔够胆睇」

栋笃笑艺人在寿司郎「0元购」惹来热议，不少网民表示光看片段已感到相当尴尬，「尴尬到唔敢睇」、「我唔敢睇mon」、「好X尴呀，尴到唔够胆睇」。有人则刚狠批做法，忧导致别人「有样学样」，甚至会让店方设最低消费，「以为自己好幽默」，亦有网民认为只是此举仅是「搞个笑」，无伤大雅，又好奇「想知1个follower可以点嗌。」

