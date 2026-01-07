连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有

去酒楼饮茶叹一盅两件，是不少长者每日的指定动作。位于牛头角的连锁酒楼金阁海鲜酒家，一直是附近街坊及上班族品茗聚餐的热门地点，深受食客欢迎。日前酒楼推出了一系列超抵优惠回馈食客，当中最瞩目莫过于全日点心每款只售$13.8，有牛肉球、咸水角、叉烧包，以及$19.8即可尝到烧味饭，性价比极高，即睇优惠详情！

牛头角金阁海鲜酒家点心优惠$13.8！全日早午茶市供应 牛肉球/咸水角

位于牛头角的连锁酒楼金阁海鲜酒家近日推出优惠，对于喜爱饮茶的食客来说绝对不容错过。这次的「超级优惠直通车点心」优惠云集多款经典且受欢迎的点心，全部划一价每款$13.8，多达10款选择。包括有鲜虾腐皮卷、鲜竹牛肉球、蚝皇叉烧包、咸水角、马拉糕及时菜鲮鱼球等，一应俱全。优惠点心逢星期一至六6:30am至3:45pm供应，星期六每款加$1。

超值烧味饭/炒饭面饭同步推出

除点心优惠外，金阁酒家同样为午市时段的食客准备了「烧味优惠」。只需$19.8，食客即可享用一碟香滑贵妃鸡饭，贵妃鸡皮滑肉嫩，或可选米粉或濑粉，美味又高性价比，于星期一至六的11am至3:45pm供应。另外，于同一时段亦有厨师推介，多款粉面饭只需$48.8，如有干炒牛河、味菜火鸭丝炆米、干烧伊面、大澳虾膏炒饭等，满足不同口味。

金阁海鲜酒家饮茶优惠

地址：牛头角牛头角道165号地下及1楼

电话︰27963232

条款及细则：优惠只限堂食；需另收加一服务费；数量有限，售完即止

2大连锁酒楼优惠 国穗轩/半岛渔港

1. 国穗轩︰下午茶点心优惠$19.8

想在舒适的酒店中菜厅，以实惠价格品尝精致的「一盅两件」？国穗轩是您的不二之选。餐厅于平日下午茶时段，推出多款优惠点心，包括晶莹虾饺、饱满烧卖等，仅售$19.8起。若想更饱足，亦可选择$35的暖胃烧味粉面，或与三五知己分享$80的镬气小炒，款款足料，是午后的星级享受。

2. 半岛渔港︰晚市3选1优惠

连锁酒楼半岛渔港于周六、日晚市推出震撼优惠，两位起即可享用。其中，食客能以$18的激抵价，品尝两大招牌菜之一。首选是肉质松软、蜜汁香甜的叉烧皇；另一选择新鲜白灼海生虾，肉质爽弹鲜甜，配上特制豉油，更能提升鲜味，是海鲜爱好者的不二之选。



资料来源︰香港酒楼关注组