沙田酒店中菜厅大热！国穗轩下午茶点心低至$19.8起 $35叹烧味汤粉面

位于沙田帝都酒店内、豪宴集团旗下的中菜厅「国穗轩」，自去年中开幕以来，凭借其舒适的环境、稳定的出品及亲民的价钱，迅速成为区内食客的热门选择，更有不少网民在Facebook「香港酒楼关注组」中发文力赞，认为是值得一再光顾的优质食府。最近，国穗轩推出的逍遥下午茶优惠，多款精美点心由$19.8起，再次掀起热话，成为下午茶好去处。

国穗轩精致点心 下午茶$19.8起叹虾饺/烧卖皇

想在酒店内环境舒适的中菜厅，以实惠价钱品尝「一盅两件」？国穗轩绝对能满足食客的愿望。下午茶时段由星期一至五下午2时至4时供应，食客可以享用一系列优惠点心。当中，最受瞩目的莫过于仅售$19.8的点心，包括晶莹剔透、虾肉爽弹的「国穗轩虾饺皇」、蟹籽饱满的「蟹籽鲜虾烧卖皇」，以及菌香浓郁的「野菌鲜虾菜苗饺」，款款即叫即蒸，热气腾腾。除了基础款式，想吃得更丰富，亦有多款定价由$23.8至$32.8的点心，例如「鲜淮山煎鲮鱼饼」外脆内软，鱼肉鲜美；「樱花虾蒸萝卜糕」则在传统风味上增添了樱花虾的咸香，口感层次丰富。

$35暖胃烧味粉面 切鸡/叉烧/油鸡任拣

如果点心未能满足你的胃口，下午茶餐牌亦提供饱肚的味部呈献及优质厨师粉面饭。每碗$35的烧味汤面，可选切鸡、叉烧或油鸡，亦可加钱选择烧腩或烧鹅，配上濑粉、河粉、米粉或幼面，汤底浓郁，烧味份量十足，是暖心又暖胃的选择。此外，每款$80的镬气小炒更是诚意之作，大大碟足料炮制，例如「家乡炒米粉」充满怀旧风味，「干炒黑椒鸡丝河」镬气十足，惹味香浓；还有「榄菜肉崧炒饭」和「雪菜火鸭丝炆米」等，最适合与三五知己一同分享。

国穗轩的下午茶优惠在网上饮食群组中获得不少正面评价。有网民分享体验时表示：「再次感谢谷友的分享，今天嚟沙田帝都酒店的国穗轩酒楼下午茶，价钱合理，出品不错，值得再嚟！」其他食客亦纷纷留言附和，「话晒酒店中菜厅」、「可以再去」。

国穗轩下午茶优惠

餐厅地址： 沙田白鹤汀街8号帝都酒店2楼

供应时间： 星期一至五，下午2时至4时

图片来源：香港酒楼关注组、小红书