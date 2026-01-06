Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心旗下& you晚市全单半价！$24起叹芝士肉酱焗薯/脆皮烧春鸡/红酒烩牛肋条

饮食
更新时间：16:38 2026-01-06 HKT
发布时间：16:38 2026-01-06 HKT

美心旗下平价西餐出现破底价！踏入新一年，主打多元化西式餐点的休闲餐厅 &you 推出极具吸引力的震撼优惠，多款人气菜式晚市堂食半价，折后价低至$24起！绝对是与亲朋好友共享美食、温馨聚餐的绝佳机会。

&you晚市震撼优惠！$24起叹焗薯/牛肋条/烧春鸡

&you 的菜单选择丰富，能够满足不同食客的口味。对于芝士爱好者来说，「芝士肉酱焗薯」绝对是必点之选。新鲜焗制的马铃薯铺上满满的香浓番茄肉酱，最后覆盖一层金黄色的拉丝芝士，每一口都充满浓郁的滋味和丰富的口感，折后仅需$24，极之抵食。若想品尝经典滋味，「红酒烩牛肋条配香菇饭」亦是不二之选。牛肋条经过红酒的细火慢炖，肉质变得极为软腍入味，入口即化，配上香气扑鼻的香菇饭，让人回味无穷。

除了经典菜式，&you 亦不断推陈出新，最近更推出了两款全新主食。「经典罗勒青酱卷卷意粉」选用了独特的卷卷意粉，使其更能挂上由新鲜罗勒、松子及蒜蓉打成的香浓青酱，旁边配上香脆的蒜香多士，口感清新而不腻，为味蕾带来全新体验。另一款「蕃茄烧汁香煎猪扒、太阳蛋配香菇饭」则充满家常风味，厚切的猪扒煎得外脆内嫩，配上酸甜开胃的蕃茄烧汁和一颗完美的太阳蛋，拌著香菇饭一同享用，滋味满分。此外，不能错过的还有「脆皮烧春鸡」，半只份量十足，鸡皮烤得香脆可口，鸡肉却依然保持嫩滑多汁，配上黑松露炒蛋，香气更添层次。

&you 1月晚市优惠

  • 优惠推广期： 即日起至1月31日

  • 适用时段： 晚市堂食时段

  • 优惠内容： 堂食全单半价

  • 精选折后价：

    • 芝士肉酱焗薯：$24

    • 经典罗勒青酱卷卷意粉・配蒜香多士：$39

    • 脆皮烧春鸡 (半只)、黑松露炒蛋 配香菇饭：$34

    • 蕃茄烧汁香煎猪扒、太阳蛋 配香菇饭：$34

    • 红酒烩牛肋条 配香菇饭：$36

  • 条款及细则：

    • 优惠不适用于「惊喜二人套餐」。

    • 优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

    • 优惠受条款及细则约束，详情可于 Eatizen 美心荟手机应用程式内的「钱包」查阅。

    • 图片仅供参考。

  • &you 分店地址：

    • 坑口： TKO Gateway东翼1楼E151号舖

    • 太古： 太古城中心2期1楼136号舖

    • 天水围： T Town South地下SG16号舖

    • 屯门： 屯门市广场1期3楼3212号舖

    • 黄大仙： 黄大仙中心南馆地下G4D号舖

 

 

2大快餐店快闪优惠 大家乐/麦当劳

1. 大家乐大派$4优惠券

即日起至1月26日，大家乐与PayMe特别推出「$40减$4」的独家优惠。顾客只需在推广期间的每个星期一，打开PayMe应用程式，进入「优惠券」专区领取优惠券，便可在大家乐全线分店使用此折扣。

2. 麦当劳$10加配麦乐鸡/麦炸鸡/脆香鸡翼

即日起至1月8日，麦当劳加推$10快闪优惠。顾客选购任何超值套餐或「麦麦心意赏」后，可额外以$10加配外脆内嫩的麦乐鸡（4件）、金黄香脆的麦炸鸡（1件），或是皮脆肉滑的脆香鸡翼（2件）。

 

资料来源：Eatizen美心荟大家乐 Café de CoralMcDonald's

 

 

 

 

 

 

