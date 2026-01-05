酒店自助餐2026｜全新主题8大推介！任食海胆/龙虾/生蚝/鲍鱼/大拖罗 限时优惠低至55折

踏入新的一年，本地酒店陆续推出全新自助餐迎接各位饕客，今次记者推介8大全新自助餐，先有香港嘉里酒店大湾咖啡厅推出海鲜主题自助餐，一次品尝逾30款矜贵海鲜；至于普庆餐厅则变身潮流韩风派对，结合韩国地道美食与海鲜冷盘，带来耳目一新的自助餐体验。无论是追求极致海鲜滋味，还是想体验韩式风味，都能在这里找到满足！

2026酒店自助餐推介 任食海胆/龙虾/生蚝/鲍鱼 限时优惠低至55折

目录

香港嘉里酒店大湾咖啡厅由即日起至2月15日推出全新主题自助晚餐「海洋珍馐盛宴」，供应逾35款矜贵海鲜及环球美馔，与食客在舌尖开展一场奢华味蕾之旅。

大湾咖啡厅设室内及室外用餐区，除了可以饱览维港海景，更可在舒适环境中品尝由厨师团队精心炮制的菜肴，感受食材鲜味。餐厅的日式刺身区全面升级，无限量供应包括大拖罗、中拖罗、赤身、阿根廷红虾及甜虾等时令刺；冰镇海鲜区则继续供应多款海产，如龙虾（逢星期五至日供应）、面包蟹、长脚蟹、蓝青口及大虾。

每位入座宾客均可获赠丰盛海鲜拼盘。平日奉上冻龙虾、冻三点蟹、烟三文鱼配三文鱼籽及花雕醉螺；逢星期五至日则升级送上冻皇帝蟹脚、冻罗氏虾及秘鲁腌渍带子等，定能满足一众海鲜爱好者！

至于热荤方面，供应姜葱炒龙虾钳、马头立鳞烧、红烧花胶伴虾籽面、蒜蓉牛油大虾等，层次丰富。凡星期五至日惠顾自助晚餐，更可无限畅饮指定红、白酒及啤酒，配搭海鲜一流！

香港嘉里酒店大湾咖啡厅「海洋珍馐盛宴」自助晚餐

地址：香港九龙红磡湾红鸾道38号香港嘉里酒店3楼

供应日期：即日起至2026年2月15日

供应时间：6:00pm-9:30pm

价钱：星期一至四每位港币$738、星期五至日及公众假期每位港币$838（须另收加一服务费，并以原价计算 ）

订座及查询：2252 5246

*自助餐主题菜式将轮换

逸东酒店旗下普庆餐厅（The Astor）推出韩式美食主题自助餐，集合一系列韩国地道美食，特设多个现场即席炮制专区，加上不间断播放大热K-pop流行音乐，让食客如置身一场韩食派对！

在晚市时段，餐厅更会送上蜂蜜牛油美国缅因洲龙虾尾一客，配自选芝士味或香辣味酱汁；再来一份晚市限定的韩式烧牛肉，严选韩牛即席炮制，入口嫩滑多汁，充满牛肉脂香。至于人气海鲜冷盘区，轮流供应多款海鲜，包括生蚝、面包蟹、海虾及青口等， 还有晚市限定松叶蟹蟹脚和翡翠螺。

提起韩式料理，相信不少人首先会想到韩剧里必定会出现的韩式炸鸡，自助餐除了提供传统原味炸鸡，更有墨汁炸鸡配火龙果酱，外脆内嫩，为视觉与味觉带来全新冲击；烤肉区则有韩式五花肉，以香炸和炭火两种方式炮制，外皮酥脆，肉质香嫩。

想品尝正宗韩食滋味，不止有韩式部队锅、辣豆腐海鲜汤和韩式泡菜饺子等，亦有一系列韩国经典街头小食，包括旋风薯片、怀旧热狗棒，以油炸方式烹调的韩式紫菜饭卷等。

甜品方面，必试晚市限定韩国蜜瓜配云呢拿软雪糕，以及多款经典韩式甜点，如糯米红豆麻糬、韩式鸡蛋面包、即制迷你鲷鱼烧及韩式刨冰专区，为派对画上甜蜜句号。

逸东酒店旗下普庆餐厅：「韩风美食派对夜」自助餐

地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼层

供应日期：2026年1月12日起

供应时间：（午餐）12:00nn-2:30pm、（晚餐）6:30pm-9:30pm

价钱（午餐）：星期一至五港币$418（成人）、港币$318（小童及长者）；星期六、日及公众假期港币$508（成人）、港币$418（小童及长者）

价钱（晚餐）：星期一至五港币$728（成人）、港币$518（小童及长者）；星期五至日及公众假期港币$788（成人）、港币$588（小童及长者）

订座及查询：2710 1901

*须另收加一服务费；食物或会因应季节变化及供应而改变

生记饭店扎根湾仔超过50年，连续12年获米芝莲香港必比登推介，主打粤式家常小菜及海鲜，以坚持新鲜食材及繁复传统手工闻名。香港东涌世茂喜来登酒店自助餐餐厅「屿坊」秉持「深耕本地」理念，，特别邀请生记第二代传人合作，将其招牌菜式融入大屿山风味，推出全新「喜尝『生』鲜自助餐」，汇聚世界各地时令海鲜及传统粤菜精髓。

自助餐无限量供应多款驰名生记菜式，包括「生拆泥鯭肉丸粥」，用人手将泥鯭拆肉和手制肉丸配上由明火熬煮的软绵粥底，鲜甜浓香；「双蒜梅子酱蒸新鲜波士顿龙虾」，鲜甜的龙虾汁与生记自家制的梅子酱混合后流到底部的粉丝，开胃冶味；「香煎大澳咸鱼手剁肉饼」以生记的家传手磨生煎莲藕饼为灵感，厨师团队将手剁肉饼加入大澳咸鱼后香煎成香煎大澳咸鱼手剁肉饼，咸香而弹牙；另一不容错过的菜式「蚬蚧鲮鱼球」选用坊间少见的特大蚬蚧，每粒蚬肉如指尖大，配搭爽口和鱼味十足的鲮鱼球同吃，非常匹配。甜品更有生记的「爆姜汤圆」，流心芝麻汤圆配上暖心姜汤以及松化「蝴蝶酥」。

除了生记菜式外，自助餐海鲜吧供应冻俄罗斯蟹脚、三点蟹、青蟹、蓝蟹、冰镇龙虾钳等丰富选择；日式寿司区提供赤身吞拿鱼、油甘鱼，即场制作手卷及寿司；热食区更有即炸广岛生蚝、即炸软壳蟹刈包、焗酿蟹盖、蟹肉浓汤及即煮虾汤面等。即场烹调的海鲜菜式多样，保证新鲜弹牙。

喜尝「生」鲜自助餐由即日起至3月29日供应，于网店预订可享6折优惠，成人每位最平$299.6、小童每位最平$208.6，钟情地道粤菜的大家不妨一试！

喜尝「生」鲜自助餐

供应日期：2026年1月5日至3月29日

供应地点：香港东涌世茂喜来登酒店自助餐餐厅屿坊

地址：香港新界大屿山东涌怡东路9号

自助午餐(中午12时至下午2时30分)价钱： 星期一至五 成人：折后价$299.6（原价$470.8） 长者：折后价$264.6（原价$415.8） 小童：折后价$208.6 （原价$327.8） 周末及公众假期 成人：折后价$341.6（原价$536.8） 长者：折后价$306.6（原价$481.8） 小童：折后价$250.6（原价$393.8）

自助晚餐(晚上6时至9时30分)价钱： 星期一至四 成人：折后价$537.6（原价$844.8） 长者：折后价$467.6（原价$734.8） 小童：折后价$320.6 （原价$503.8） 星期五、周末及公众假期 成人：折后价$565.6（原价$888.8） 长者：折后价$495.6（原价$778.8） 小童：折后价$348.6（原价$547.8）

网店预订网址按此

*部份菜式于指定用餐时段供应

以上图片和食物只供参考，食物菜式会每日轮流供应，酒店亦会因供应而转换食物，一切以当日供应情况为准。

香港JW万豪酒店的The Lounge于1月至2月期间推出「意大利及泰国主题自助午餐」，为食客带来多重味蕾享受。The Lounge的自助午餐，让您同时品尝意大利的纯朴鲜味和泰国街头的热带风情。先从经典意式料理开启味蕾的旅程，包括番茄罗勒肉丸、意式猎人烩鸡、香柠煎鸡扒、忌廉蒜香三文鱼。主食首选焦香四溢的焗芝士牛肉千层面，以及口感绵密、野菌香气浓郁的意大利饭。接著转向令人垂涎的泰式风味，如大虾冬荫功汤、泰式青咖喱鸭、泰式炸鲳鱼、脆烧腩肉、泰式猪肉炒河等。更设有专业铁板烧专区，由师傅现场煎制香气四溢的大虾与极品牛扒，让优质食材展现最纯粹的原味。自助午餐还包含多个精彩专柜：新鲜手握寿司与各式卷物、超过40款配料任选的沙律及寿司吧、现煮即食的粉面档（强烈推荐自家制鲜虾云吞面与自选配料车仔面），以及高级甜品专区——手工朱古力、精致蛋糕、鲜果与顶级雪糕一应俱全，为这场丰富午餐画上完美甜蜜的句点。

香港JW万豪酒店The Lounge意大利及泰国主题自助午餐

日期：2026年1月5日至2月28日（2月17日除外）

供应时间：星期一至六 | 下午12时至2时30分供应

价钱： 享用全部美食专区：每位港币448元 单选意大利和泰国菜美食连铁板烧专区：每位港币348元 单选沙律及寿司吧或即煮面档：每位港币298元 单选甜品专区：每位港币268元

自助午餐可于JW网上商店预订。以上价目另设加一服务费

香港JW万豪酒JW咖啡室 矜贵海味自助晚餐

香港JW万豪酒JW咖啡室 矜贵海味自助晚餐

香港JW万豪酒店「JW咖啡室」全新自助晚餐则主打中式风味佳肴，厨艺团队采用矜贵海味食材，打造高质诱人的盛宴，供应美食包括椰青花胶鲍鱼炖海螺汤、蟹黄鸡丝烩素翅、柚皮鹅掌焖海参、发菜蚝豉、花胶扣百灵菇与瑶柱菇丝扒时蔬等。

除了以上主题美食外，JW咖啡室的自助晚餐同时提供波士顿龙虾、雪蟹脚及鲜蟹等冰镇海产，还有日式厨师发办精致料理、手握寿司及顶级刺身。热荤区和切肉区亦提供以优质食材入馔的亚洲美馔及国际特色美食，如片皮鸭、烧乳鸽、法式香草牛油焗虾、香煎澳洲和牛扒及香草烤羊架等。即席烹调面食专柜备有一系列滋味配料及自家制汤底，让食客任意配搭。最后以精致的甜点及诱人雪糕完美作结。

JW咖啡室矜贵海味自助晚餐

供应日期：2026年1月12日至2月12日

供应时间：晚上6时至10时供应

价钱：

星期一至四 | 成人每位港币898元；小童（3-12岁）每位港币608元

星期五至日 | 成人每位港币938元；小童（3-12岁）每位港币638元

自助晚餐可于JW 网上商店预订。以上价目另设加一服务费。

踏入新一年，香港喜来登酒店咖啡厅 (The Café) 由2026年1月2日起至3月31日，呈献期间限定的「鲍宝蚝华‧港式海鲜盛宴」自助餐，以港式饮食文化为灵感，由酒店行政总厨Paolo Federici及其厨师团队严选时令优质海产如原只鲍鱼、即开生蚝等，用心烹调一系列充满地道风味的经典香港海鲜佳肴，让宾客品尝到镬气十足的大排档风味及传统粤菜的精彩手艺。而农历新年期间，咖啡厅更诚意献上一系列寓意吉祥的节庆美馔，与宾客共迎福气满盈的马年。

热荤区包括清蒸陈皮原只鲍鱼（周末、公众假期及2月14-19日自助晚餐限定）、姜葱海鲜煲、酥炸港式蚝饼、避风塘爆炒大虾、X.O.酱炒虾仁、蒜蓉粉丝蒸扇贝、荷香蟹肉蒸糯米饭等。海鲜吧精选冰镇海鲜拼盘，必试即开招牌波士顿龙虾（自助晚餐限定）、时令生蚝、面包蟹（自助晚餐限定）、鳕场蟹脚及海虾，主厨团队更会于星期五至日及公众假期的自助晚餐时段举行「即切即食日本𫚕鱼」 环节，每条日本𫚕鱼重达10-15公斤，为宾客带来极致鲜美的视觉与味觉双重享受。

甜品区注入浓浓港式情怀，酒店面包及糕点部行政总厨陈淦森师傅（Sam）与团队特别设计一系列怀旧与创意交融的甜点。重点推介茶餐厅风味的港式奶茶焦煻炖蛋，以及酥香松化的港式牛油曲奇蛋挞。同场亦有经典杨枝甘露布甸、意大利芝士蛋糕及柚子香梨果冻等，为这场地道盛宴画上甜蜜句号。

【鲍宝蚝华‧港式海鲜盛宴】自助餐

地址：香港九龙弥敦道20号香港喜来登酒店２楼

于网店预订

供应日期：2026年1月2日至3月31日

自助午餐： 星期一至五 成人：HK$418起 小童：HK$209起

星期六、日及公众假期(特别日子除外) 成人：HK$518 起 小童：HK$259 起

情人节 (2月14日) 成人：HK$518 起 小童：HK$259 起

农历新年(年廿八、廿九、年初一至初三) 成人：HK$568 起 小童：HK$284 起

自助晚餐：

星期一至五 成人：HK$768 起 小童：HK$384 起

星期六、日及公众假期(特别日子除外) 成人：HK$818 起 小童：HK$409 起

情人节、农历新年 (年廿八、廿九、年初一至初三) 成人：HK$868 起 小童：HK$434 起



一月起，The Promenade 隆重呈献全新主题自助餐「蚝」华飨宴海鲜自助晚餐，供应多款匠心生蚝料理，包括酥炸生蚝、生蚝玉子烧、香煎蚝饼、新鲜生蚝杯配泰式酸辣汁及柚子醋，以及经典烟肉洋葱焗蚝。当然，必不可少的是即开新鲜生蚝，鲜美滋味，生蚝控必去

环球美馔同样精彩，品尝姜葱炒鲜龙虾、香煎鸭肝、矶煮鲍鱼、龙虾汤、有骨烧牛肉及宝云酥纽西兰羊架等；在长达 29 呎的甜品专区上，汇聚多款精致甜点，包括芒果拿破仑、榴梿挞、玫瑰荔枝云呢拿挞，以及 10 款 Mövenpick 雪糕口味。逢星期一至五晚上更有「Music Walker」现场音乐表演。

The Promenade - 「蚝」华飨宴海鲜自助晚餐

推广日期： 2026 年 1 月 2 日直至另行通知

供应时间： 每天晚上 6 时 30 分至 10 时

价目： 星期一至星期四：港币 738 元* 星期五至星期日/公众假期及其前夕：港币 788 元*

eShop 独家优惠高达 55折 星期一至星期四：港币 405.9 元* 星期五至星期日/公众假期及其前夕：港币 433.4 元*

*以上所有价目另收加一服务费

地址： 香港九龙黄埔花园德丰街 20 号（九龙海逸君绰酒店大堂 The Promenade）

电话： (852) 2996 8432

香港康得思酒店自助餐餐厅 The Place将由 2026年1月1日起，以全新主题「鲟龙荟臻自助餐」登场。供应多款海鲜，如加拿大冻龙虾、北海道毛蟹、纽西兰生蚝及青口、俄罗斯蟹脚#、越南冻虾及冻沙白蚬等。晚餐时段更额外供应加拿大海胆、A4和牛他他及三文鱼籽即制手卷。

热荤区供应丰富多元的美味选择，从备受欢迎的铁板香煎鹅肝#，到一系列精选菜式，包括香气四溢的纽西兰肉眼配红酒汁、香蒜迷迭香慢烤羊肩、烤虾配海胆酱、西京烧鳕鱼，以及多道充满本地风味的菜肴包括镬气十足的大排档炒蚬、辛香惹味的避风塘姜葱炒螃蟹，与足料的鲍鱼粒虾仁瑶柱炒饭。

现场另设即点即煮区，供应新鲜的本地榕树澳小龙虾#及海鲜锅拉面，可选择清甜的昆布高汤或鲜美的番茄海鲜汤底。亦备有多款手工精制点心，例如内馅浓郁的松露蘑菇饺、清爽鲜甜的番茄海鲜饺，以及外酥内软的啤梨咸水角。

The Place「鲟龙荟臻自助餐」

供应日期：2026 年1 月 1 日至4 月 12 日

The Place地址：香港九龙旺角上海街555号香港康得思酒店L层

价钱：

自助午餐（下午12时至2时30分）

星期一至星期五： 成人：港币398元 长者：港币328元 小童：港币268元

星期六、日及公众假期： 成人：港币468元 长者：港币398元 小童：港币318元

自助晚餐（晚上6时30分至9时45分3

星期一至星期四： 成人：港币768元 长者：港币668元 小童：港币568元

星期五、六、日、公众假期及公众假期前夕（2月13日及14日除外）： 成人：港币828元 长者：港币728元 小童：港币628元



文：M