连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应

踏入新一年，连锁快餐店一粥面推出限时双重外卖自取优惠，为食客带来满满暖意。外卖优惠限时3日，枝竹羊腩煲及红烧猪手都以优惠价发售，低至半价及$38，绝对是节日过后一家人或与好友共享温馨晚餐的最佳选择。

连锁快餐店一粥面推出限时双重外卖自取优惠，包括半价枝竹羊腩煲半价及红烧猪手$38。



天气乍暖还寒，最适合品尝叹羊腩煲暖身。连锁快餐店一粥面由1月7日至9日期间，会限时推出枝竹羊腩煲优惠，一磅装的羊腩煲会由原价$198减至半价，食客只需$99即可品尝到。这道冬日名菜的羊腩软腍入味，没有膻味，配上尽吸浓郁酱汁精华的枝竹及冬菇，每口都是极致享受。随煲还附送一碟新鲜唐生菜，无论是二人世界或家庭晚餐加餸，都绝对能满足味蕾。

除暖胃的羊腩煲外，这次外卖优惠还有另一款滋味佳肴，红烧原只猪手亦以超值价$38登场，原价需要$58。原只猪手以传统红烧方法炆煮，外皮Q弹软糯，肉质嫩滑，每口都充满丰富胶原蛋白及浓厚酱香。两款美食由1月7日起一连3日4pm至6pm供应，只限外卖，不适用于自助点餐机、手机点餐或网上外卖平台，每人每款限购两个。

2大连锁快餐店优惠 大家乐／荷里活冰室

1. 大家乐︰全日优惠$33起

连锁快餐店大家乐推出「饱肚抵食有得拣」全日优惠，于早、午、下午茶及晚市提供不同选择。早餐时段可以$33享用纽西兰南冰鳕鱼柳早餐，配有肠仔、炒面及饮品。午市的酱香鸡饭配红豆冰售价$42。下午茶时段则有红烧乳鸽半只配豉油皇炒面及红豆冰，售价$34。

2. 荷里活冰室︰醒晨价早餐$29

连锁茶餐厅荷里活冰室推出醒晨价早餐系列，售价为$29。此系列乃期间限定，仅于星期一至五早餐时段供应，公众假期除外。每日的早餐款式均有不同，例如鲍菇火腿通粉、雪菜肉碎汤米粉或叉烧汤意粉等。每份套餐除主食外，均包含精选餐包、火腿炒滑蛋及热饮，优惠适用于部分分店。

资料来源︰ 一粥面、 大家乐 Café de Coral、 荷里活冰室 Hollywood Cafe