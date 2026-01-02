365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡

全年免费食麦乐鸡的机会来了！金黄香脆的麦乐鸡可谓是麦当劳经典美食之一，无论是大人或小朋友，都对它爱不释手。适逢$10九件麦乐鸡优惠，麦当劳在社交平台Threads上推出「麦麦狂食最Dope大赛」，邀请全港市民一同参与疯狂的麦乐鸡盛宴，参加者更有机会赢取全年365日免费食麦乐鸡的「麦乐鸡金卡」，绝对是麦乐鸡迷的一大喜讯！

麦当劳邀网民「疯狂食麦乐鸡」 赢终极「金卡」

麦当劳推出「麦麦狂食最Dope大赛」，邀请全港市民一同参与疯狂的麦乐鸡盛宴。

是次「麦麦狂食最Dope大赛」的玩法相当简单，参加者只需在活动期间，于麦当劳Threads的指定活动贴文下，留言分享自己享用麦乐鸡的最「Dope」相片或影片，即「最有型」、「最特别」或「最夸张」的食法，并获得最多「赞好」的参加者，即可赢得大奖「麦乐鸡金卡」。从网上可见，活动反应相当热烈，不少网民都发挥无限创意，例如将麦乐鸡化身成「菠萝咕噜麦乐鸡」、「麦乐鸡饼」等，甚至有人将大量麦乐鸡砌成小山，或当作生日蛋糕，各种充满趣味的食法，令人目不暇给，尽显香港人的创意和幽默感。

「麦乐鸡金卡」每日免费换一盒 全年365日尽享

相信大家最关心的，必定是终极大奖「麦乐鸡金卡」的详情。得奖者将可获得一张「麦乐鸡金卡」优惠券，并于2026年1月30日至2027年1月29日期间，每日早上11时至凌晨3时59分，到香港指定的麦当劳餐厅，免费兑换一盒9件装的麦乐鸡，配上甜酸酱、烧烤酱或芥末酱等各款经典酱料，滋味无穷。一年365日都可以随时品尝这份美味，绝对是麦乐鸡爱好者的梦幻奖品。

麦乐鸡「麦麦狂食最Dope大赛」

活动平台： 香港麦当劳Threads (@mcdonaldshk)

活动日期： 即日起至1月4日晚上11时59分

参加方法： 追踪香港麦当劳Threads帐号 (@mcdonaldshk)。 于指定活动贴文留言，并附上享用麦乐鸡的相片或影片。 留言获得最多「赞好」者即可胜出。

奖品： 「麦乐鸡金卡」一张，可于一年内每日免费兑换9件麦乐鸡一盒。

结果公布： 麦当劳将于2026年1月9日或之前，以私讯方式联络得奖者。

条款及细则： 得奖者需在2026年1月16日或之前成为麦当劳App用户，并提供有效资料。 奖品将于2026年1月30日或之前，以优惠券形式存入得奖者的麦当劳App户口。 奖品不适用于山顶广场、九龙站、海洋公园、沙田马场、跑马地马场、香港国际机场离境大堂及一号客运大楼的麦当劳餐厅。 奖品不得转让、转换或兑换现金。 活动受其他条款及细则约束，详情请参阅官方公布。



