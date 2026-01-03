Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心

饮食
更新时间：11:00 2026-01-03 HKT
发布时间：11:00 2026-01-03 HKT

以精致粤菜闻名老牌街坊连锁酒楼龙宝酒家，近月进驻佐敦开设全新分店。为庆祝新张开幕，酒楼特别推出早午市及下午茶饮茶优惠，让食客以超抵价钱品尝一系列招牌菜式，包括超抵食的烧乳鸽，茶客们不客错过。

连锁酒楼龙宝酒家优惠！下午茶限定$20.8即烧乳鸽

全港有多间分店的龙宝酒家近月再度开新店，进驻佐敦弥敦道，并同步推出下午茶及早茶优惠，多款招牌点心及美食均有折扣。当中下午茶优惠就以店家招牌烧乳鸽作招徕，于下午2时至3时半的下午茶时段，食客可以$20.8的超抵价，享用一只驰名烧乳鸽。乳鸽皮烧得香脆可口、甘香丰腴、肉质却鲜嫩多汁，令人回味无穷，每位限点一只。

 

早市盅仔饭$19.8起 午市自选孖宝粉面+点心$58.8

除了下午茶，龙宝酒家佐敦新店的早市及午市优惠同样吸引。早市及下午茶时段另设「优惠点心拼盘」，每笼只需$28.8，即可叹到6款招牌点心，包括烧卖、虾饺、粉粿、叉烧包等，份量十足。

而早上8时至中午12时前的早市时段，多款怀旧盅仔饭及点心都以优惠价发售。只需$19.8，如有凤爪排骨、腊肠滑鸡、油鸭腊味等蒸饭，以及药膳凤爪、清汤腩、炆猪手怀旧风味点心，同样$19.8。

午市则有每份$58.8的自选孖宝，炒粉面饭及点心各选一款，例如瑶柱蛋白炒饭、扬州炒饭、银芽蟹肉汤伊面、菜远虾球汤伊面及草菰鸡球汤伊面等，搭配鲜竹卷、牛肉球、炸云吞、咸水角、蒸粉粿等点心。

 

龙宝酒家优惠详情︰

  • 地址：佐敦弥敦道216-228号恒丰中心3楼
  • 电话︰2116 5548
  • 供应时间︰早市8am至11:59am、午市11am至3:30pm、下午茶2pm-3:30pm
  • 备注︰只限堂食，不设外卖及携走；需另加13%服务费；自选孖宝优惠星期六、日及公众假期每款另加$3

 

资料来源︰佐敦-龙宝酒家香港酒楼关注组

