过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味

粤菜老字号襟江酒家今年于家乐坊重开，主打传统手工粤菜及怀旧手推车点心，成为不少老饕的家庭聚餐首选。近日这间老牌酒家推出极具份量的「忘不了鱼」滋味套餐，让食客以低至$588两位的优惠价，品尝到被誉为「河鱼之王」的忘不了鱼外，还有多款怀旧小食及小菜，即睇内文套餐详情。

老字号襟江酒家推忘不了鱼套餐！$588/2位叹「河鱼之王」

「忘不了鱼」（Empurau）原产于马来西亚的纯净河域，因其独特的风味及极高的营养价值而闻名于世，被誉为马来西亚的国鱼，一条动辄要几千元。但近来这种鱼可人工养殖，价钱变相较划算抵食。忘不了鱼的鱼肉在烹调后会散发出油香及果香，肉质极为细嫩，油脂丰厚不腻，入口即化，所以大受食客欢迎。

3款套餐适合2至6位用 连怀旧手工菜金钱鸡

这次襟江酒家推出的「忘不了鱼」套餐有3款，除了主角清蒸忘不了鱼外，更搭配多款经典手工菜式、点心及小菜，性价比极高。套餐分为2位、4位及6位选择，价钱分别为$588、$1088及$1588，平均每位低至$265，无论是情侣撑枱脚或是一家大小聚餐都非常适合。

套餐另外一大亮点，就是有几近失传的怀旧手工菜「金钱鸡」。这款菜式工序繁复，以鸡膶、肥猪肉及瘦叉烧层层相叠，串起如金钱般再烧制，达至外脆内软、甘香丰腴的口感，是老饕们的至爱。套餐同时有蜜汁叉烧、烧腩仔及海蜇熏蹄等经典烧味，加上有传统点心车的怀旧点心，以及白饭及时令甜品，份量十足，完美呈现传统粤菜的精髓。

襟江酒家「忘不了鱼」滋味套餐

地址︰旺角登打士街56号家乐坊8楼801号舖

电话︰2396 3988

优惠套餐： $588/2位用（原价$966）︰点心1款、怀旧金钱鸡伴烧味三小品、精选小菜1款、清蒸忘不了鱼、白饭位上及合时甜品 $1088/4位用（原价$1988）︰点心2款、怀旧金钱鸡伴烧味三小品、精选小菜2款、清蒸忘不了鱼、白饭位上及合时甜品 $1588/6位用（原价$2688）︰点心3款、怀旧金钱鸡伴烧味三小品、精选小菜3款、清蒸忘不了鱼、白饭位上及合时甜品

条款及细则：另收茶芥及加一服务费；星期五至日、公众假期前夕及公众假期附加费每位$18



资料来源︰襟江酒家 - 创于1909