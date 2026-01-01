港女酒楼首尝1款经典美食引店员围观？笑指自己似「游戏特别餐点NPC」掀网民集体回忆：以前去饮先会食！

以往的香港酒楼都能品尝到不少港式炒粉面饭，杨州炒饭、干炒牛河及瑶柱蛋白炒饭等都是港人的集体回忆。近日，有港女于网上分享，在酒楼首尝一道经典美食，意外吸引到「酒楼姐姐」围观，令她笑指自己似足「游戏特别餐点NPC」。楼主的经历亦掀起网民集体回忆。详情即看下文！

港女一时兴起点酒楼经典美食 吸引「酒楼姐姐」围观

一名港女近日于社交平台发文，指自己在酒楼点来一客太极鸳鸯饭，结果意外地吸引到店员围观，楼主形容当刻「变咗餐厅game（游戏）入面会出现特别餐点嘅NPC（非玩家角色）」。楼主其后在留言补充指，虽然自己是土生土长的香港人，因鸳鸯饭「唔系度度都有」，因此从未品尝过，日常大多都会选择杨州炒饭及干炒牛河等。

楼主表示被店员围观或因「平时冇咩人叫，所以啲姐姐先过嚟睇吓」，一众「酒楼姐姐」亦当场大赞鸳鸯饭「咁靓嘅！」楼主首尝太极鸳鸯饭后，形容「红汁系我钟意嘅偏酸，然后洋葱好多」，不论是红白分吃还是「捞埋食」，整体个汁都唔会咸，饭底「几香」，整体感觉不俗。

太极鸳鸯饭掀网民集体回忆

港女的帖文迅即勾起不少网民的集体回忆，「呢个饭真系唔系度度有，有得叫真系要食」，而且众留言对于太极鸳鸯饭的印象非常正面，「好味架依个」、「以前去饮先会食」、「好食」、「呢个饭真系好正，但系而家好少见到有」。



