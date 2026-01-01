Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女酒楼首尝1款经典美食引店员围观？笑指自己似「游戏特别餐点NPC」掀网民集体回忆：以前去饮先会食！

饮食
更新时间：10:00 2026-01-01 HKT
发布时间：10:00 2026-01-01 HKT

以往的香港酒楼都能品尝到不少港式炒粉面饭，杨州炒饭、干炒牛河及瑶柱蛋白炒饭等都是港人的集体回忆。近日，有港女于网上分享，在酒楼首尝一道经典美食，意外吸引到「酒楼姐姐」围观，令她笑指自己似足「游戏特别餐点NPC」。楼主的经历亦掀起网民集体回忆。详情即看下文！

港女一时兴起点酒楼经典美食 吸引「酒楼姐姐」围观

一名港女近日于社交平台发文，指自己在酒楼点来一客太极鸳鸯饭，结果意外地吸引到店员围观，楼主形容当刻「变咗餐厅game（游戏）入面会出现特别餐点嘅NPC（非玩家角色）」。楼主其后在留言补充指，虽然自己是土生土长的香港人，因鸳鸯饭「唔系度度都有」，因此从未品尝过，日常大多都会选择杨州炒饭及干炒牛河等。

楼主表示被店员围观或因「平时冇咩人叫，所以啲姐姐先过嚟睇吓」，一众「酒楼姐姐」亦当场大赞鸳鸯饭「咁靓嘅！」楼主首尝太极鸳鸯饭后，形容「红汁系我钟意嘅偏酸，然后洋葱好多」，不论是红白分吃还是「捞埋食」，整体个汁都唔会咸，饭底「几香」，整体感觉不俗。

太极鸳鸯饭掀网民集体回忆

港女的帖文迅即勾起不少网民的集体回忆，「呢个饭真系唔系度度有，有得叫真系要食」，而且众留言对于太极鸳鸯饭的印象非常正面，「好味架依个」、「以前去饮先会食」、「好食」、「呢个饭真系好正，但系而家好少见到有」。


文：TF
资料及图片来源：threads

延伸阅读：饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气

 

————
 

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
8小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
4小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
15小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
19小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
6小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
17小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
19小时前