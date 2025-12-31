铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食

圣诞节作为传统旺季，本应为餐厅带来可观收入，惟不少食肆生意不似预期？铜锣湾一间餐厅老板近日发长文，大呻圣诞期间生意惨淡「平安夜估唔到会坐唔满」，更指其他餐厅亦面对同样情况，预料新年后将出现新一轮结业潮，无奈指现时生意难做，不少餐厅为了维持收入「间间都开始玩减价战玩任食。」引起网上热议，更有网民点出主因。

铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业（图片来源：Threads）

最近有铜锣湾餐厅老板于社交平台发文，慨叹今年圣诞假期生意表现远逊以往，以往圣诞期间24及25号通常容易满座，甚至提早订座已接近五成，但今年明显转变，生意大幅下跌：「平安夜估唔到会坐唔满，头场得3成客。」他又指虽然尾场爆满，但因请来乐队现场演唱，收入却追不上开支「基本上系蚀」。至于26号比起原本预期非常冷清，老板表示：「比结果俾想像中好，围皮已偷笑。」他指今年食客消费习惯明显有改变：「圣诞节Booking（预订）唔理想，但多Walking In（即场入座），以住圣诞节边有可能Walk in。」

老板进一步指出：「人头少咗系事实，但消费力下降咗好多」，他留意到今年会额外叫酒的食客少之又少，「张张单都系一样消费。甚至有人入座之后，发现自己唔够钱离座。」他补充餐厅多年来圣诞套餐都是同一价钱，但是整体收入却下跌约3成。

面对圣诞节日档期生意额比以往下跌，令到老板预料新年后或出现新一轮结业潮，无奈道出市况：「就连我楼上从来唔做广告嘅米芝莲餐厅，都要减价放街牌，仲要打俾我话好静，问下我情况，你话死唔死。」饮食业生意难做，老板认为新一年需要变阵，不能再用正常做法维持：「又要同周围斗过你死我活！因为人人都开始降低食物质素，玩减价战玩任食，唔好啦！好攰呀。 」

网民：宁愿快闪去日韩台

帖文引起网上热议，不少网民认为港人离港消费是主因：「肯花钱的宁愿快闪去日韩台，悭住玩的就返内地，穷的食麦记或两餸饭，香港而家就系咁」、「洗$3000-4000食餐饭我不如比多几千去日本韩国台湾唔好？」、「长假期真系迫死香港饮食业。」

有人认为假期在香港消费太高，与质素不成正比：「要洗钱讲质素讲feel（感觉）唔够日韩台，讲平唔够内地，比5旧水到手食物无1旧水，啲钱比哂人工租金，无兴趣帮手出粮比香港人同地产」、「唔系唔想留港消费，系香港啲餐厅做返好少少啦，圣诞节一家人出去食饭都预咗洗钱，服务先唔讲，但可唔可以俾返正常份量？食完好似无食过咁，要返屋企食杯面。所以唔怪得人情愿自己煮或者返内地…」、「高消费无得搞」。不过，有人认为楼主情况只是个别例子：「寿司郎仲系等300张」、「但同时都有好多餐厅圣诞都full booking点解释？」

