石硖尾老字号酒楼推震撼优惠！暖冬必食$9.9椰皇炖鲜奶／$19.8明炉脆皮BB鸽

屹立于石硖尾三十年的老字号酒楼「多彩皇宫」，向来是街坊们的聚会首选，以承载著「老香港」集体回忆的传统粤菜与手工点心，深受食客欢迎。为回馈街坊们的长久支持，多彩皇宫于1月推出限时二重赏，带来两款暖心暖胃的招牌美食，其中午市的原个椰皇炖鲜奶，更以震撼价$9.9推出，绝对不容错过。

多彩皇宫午市优惠 $9.9叹原个椰皇炖鲜奶

多彩皇宫于1月推出限时二重赏，午市及下午茶各有优惠。

在乍暖还寒的冬日，没有什么比一客温润甜品更疗愈。多彩皇宫的午市优惠（适用于上午11:30至下午2:00）主角，正是原价$38的「原个椰皇炖鲜奶」。这款甜品严选原颗新鲜椰皇，每日由师傅新鲜现炖，绝非坊间的冲制炖奶可比。炖奶完美吸收了椰皇的天然清甜，质感滑嫩，每一口都散发著浓郁奶香与淡雅椰香，滋润养生。

下午茶名物 $19.8尝明炉脆皮BB鸽

下午茶时段（下午2:00至4:00），多彩皇宫则为食客献上酒楼的经典名物「明炉脆皮BB鸽」，优惠价仅$19.8（原价$58）。师傅坚持每日采用新鲜BB鸽，经过秘制酱汁的腌渍后，再以猛火现场即烧。刚出炉的BB鸽外皮金黄香脆可口，肉质鲜嫩入味多汁，展示了传统粤菜烧腊的功架。

多彩皇宫 1月限时优惠详情