石硖尾老字号酒楼推震撼优惠！暖冬必食$9.9椰皇炖鲜奶／$19.8明炉脆皮BB鸽
更新时间：17:25 2025-12-30 HKT
发布时间：17:25 2025-12-30 HKT
屹立于石硖尾三十年的老字号酒楼「多彩皇宫」，向来是街坊们的聚会首选，以承载著「老香港」集体回忆的传统粤菜与手工点心，深受食客欢迎。为回馈街坊们的长久支持，多彩皇宫于1月推出限时二重赏，带来两款暖心暖胃的招牌美食，其中午市的原个椰皇炖鲜奶，更以震撼价$9.9推出，绝对不容错过。
多彩皇宫午市优惠 $9.9叹原个椰皇炖鲜奶
在乍暖还寒的冬日，没有什么比一客温润甜品更疗愈。多彩皇宫的午市优惠（适用于上午11:30至下午2:00）主角，正是原价$38的「原个椰皇炖鲜奶」。这款甜品严选原颗新鲜椰皇，每日由师傅新鲜现炖，绝非坊间的冲制炖奶可比。炖奶完美吸收了椰皇的天然清甜，质感滑嫩，每一口都散发著浓郁奶香与淡雅椰香，滋润养生。
下午茶名物 $19.8尝明炉脆皮BB鸽
下午茶时段（下午2:00至4:00），多彩皇宫则为食客献上酒楼的经典名物「明炉脆皮BB鸽」，优惠价仅$19.8（原价$58）。师傅坚持每日采用新鲜BB鸽，经过秘制酱汁的腌渍后，再以猛火现场即烧。刚出炉的BB鸽外皮金黄香脆可口，肉质鲜嫩入味多汁，展示了传统粤菜烧腊的功架。
多彩皇宫 1月限时优惠详情
-
优惠日期： 即日起至2026年1月31日
-
地址： 九龙石硖尾南昌街美彩楼地下（港铁石硖尾站A出口，步行约5分钟）
-
订座电话： 27780278
-
午市优惠（11:30am - 2:00pm）：
-
原个椰皇炖鲜奶 $9.9（原价$38）
-
-
下午茶优惠（2:00pm - 4:00pm）：
-
明炉脆皮BB鸽 $19.8（原价$58）
-
-
条款及细则：
-
以上优惠只限堂食。
-
每人限点一款，售完即止。
-
图片仅供参考。
-
