海港酒家阿拉斯加长脚蟹价格回落！季尾减至$228/斤 势成年末聚餐之选

饮食
更新时间：12:59 2025-12-30 HKT
发布时间：12:59 2025-12-30 HKT

随著冬至、圣诞等传统聚餐节日过去，生猛海鲜和精致粤菜深受食客欢迎的海港酒家，将镇店之宝阿拉斯加长脚蟹的价格由$268/斤劈价至$228/斤，势以新优惠在年末抢客。

年末是充满欢乐与感恩的季节，最适合与挚爱的家人朋友相聚。一只硕大肥美的阿拉斯加长脚蟹绝对是餐桌上的焦点，海港酒家就趁势减至$228/斤，为您的年末盛宴加添一道重量级的豪华菜式，配搭海港其他巧手小菜和招牌烧鹅，定能捧腹而归。

把握季尾时机? 再尝啖啖肉长脚蟹

阿拉斯加长脚蟹，又被誉为「蟹中之王」，生长于纯净寒冷的阿拉斯加深海水域，造就其无可比拟的鲜甜、实净肉质。其最吸引人之处，莫过于那修长蟹脚中饱满的蟹肉，一梳梳的肉质不仅份量十足，口感更是弹牙细腻，每一口都充满海洋的鲜味。素知道阿拉斯加长脚蟹捕捞季节主要在每年10月至1月，所以今次季尾减价，各位蟹痴要把握时机了！

海港酒家阿拉斯加长脚蟹优惠详情

  • 推广日期：由12月29日起开始，售完即止。
  • 适用分店：海港酒家全线分店。
  • 外卖及厅房：每斤需另加$40。
  • 堂食收费：堂食另收茶芥及加一服务费。
  • 结算方式：价格以每两（毫分四舍五入）作计算。
  • 条款及细则：
    • 食品供应或会更改或停售，恕不作另行通知。
    • 所有图片只供参考。
    • 优惠须受有关条款及细则约束，详情请向店员查询。

资料来源：海港饮食集团 

同场加映！茶皇殿携手KKday推限时阿拉斯加长脚蟹优惠

茶皇殿近期与旅游体验平台KKday合作，独家呈献一波限时快闪优惠。饕客们现可把握良机，以低至五九折的超值价格，亲身挑选并品尝新鲜捕捞的阿拉斯加帝王蟹，每斤仅需港币168元。此外，活动亦提供多款专为四至十人设计的奢华套餐，宾客可依喜好选择搭配招牌乳鸽孖宝或暖心羊腩煲。

【茶皇殿｜现场自捞鲜活阿拉斯加蟹优惠】>>按此订购<<

 

 

