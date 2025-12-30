海港酒家阿拉斯加长脚蟹价格回落！季尾减至$228/斤 势成年末聚餐之选

随著冬至、圣诞等传统聚餐节日过去，生猛海鲜和精致粤菜深受食客欢迎的海港酒家，将镇店之宝阿拉斯加长脚蟹的价格由$268/斤劈价至$228/斤，势以新优惠在年末抢客。

每斤重回$228！ 海港酒家阿拉斯加长脚蟹年尾激减

年末是充满欢乐与感恩的季节，最适合与挚爱的家人朋友相聚。一只硕大肥美的阿拉斯加长脚蟹绝对是餐桌上的焦点，海港酒家就趁势减至$228/斤，为您的年末盛宴加添一道重量级的豪华菜式，配搭海港其他巧手小菜和招牌烧鹅，定能捧腹而归。

把握季尾时机? 再尝啖啖肉长脚蟹

阿拉斯加长脚蟹，又被誉为「蟹中之王」，生长于纯净寒冷的阿拉斯加深海水域，造就其无可比拟的鲜甜、实净肉质。其最吸引人之处，莫过于那修长蟹脚中饱满的蟹肉，一梳梳的肉质不仅份量十足，口感更是弹牙细腻，每一口都充满海洋的鲜味。素知道阿拉斯加长脚蟹捕捞季节主要在每年10月至1月，所以今次季尾减价，各位蟹痴要把握时机了！

海港酒家阿拉斯加长脚蟹优惠详情

推广日期：由12月29日起开始，售完即止。

适用分店：海港酒家全线分店。

外卖及厅房：每斤需另加$40。

堂食收费：堂食另收茶芥及加一服务费。

结算方式：价格以每两（毫分四舍五入）作计算。

条款及细则： 食品供应或会更改或停售，恕不作另行通知。 所有图片只供参考。 优惠须受有关条款及细则约束，详情请向店员查询。



资料来源：海港饮食集团

