寿司郎首度联乘CHIIKAWA！3间主题店 入手限定周边毛绒挂饰/寿司碟/手机挂绳 附换领详情
香港寿司郎首度联乘《CHIIKAWA》！3间分店由2026年1月1日起化身成CHIIKAWA联乘特别主题店，更推出一系列联乘限定周边，包括毛绒挂饰、寿司碟、转转手机支架、万用矽胶夹、手机挂绳及挂饰，人气角色以寿司郎限定造型登场，造型可爱且款实用性极高！即看下文了解换领详情。
寿司郎首度联乘CHIIKAWA！3间分店化身主题店
香港寿司郎宣布联乘日本人气动画《CHIIKAWA》，由2026年1月1日起，吉伊卡哇与小八猫、兔兔等人气角色们将于香港寿司郎梦幻登场，当中黄大仙店、铜锣湾广场2期店及天水围T Town店三间指定分店更摇身一变成为CHIIKAWA联乘特别主题店，设置多个特色打卡位供粉丝拍照。
主题店以CHIIKAWA故事中的各个角色与寿司郎的人气寿司为设计概念，联乘限定造型的吉伊卡哇与小八猫、兔兔等角色们将于主题店的不同角落惊喜出没，展现在寿司郎用餐的温馨日常。店内设有多个大型打卡墙、角色立牌及主题餐桌装饰等，粉丝们可以尽情打卡拍照！
入手限定周边毛绒挂饰/寿司碟/手机挂绳
寿司郎特别推出5款联乘精品，包括毛绒挂饰（港币$129）、寿司碟（港币$99）、转转手机支架（港币$49）、万用矽胶夹（港币$39）、手机挂绳及挂饰（港币$79）。吉伊卡哇们以寿司郎限定造型登场，款款实用性极高的日常精品。推广期内凡于寿司郎全线分店（沙田中心店除外）堂食或外卖自取消费净额满港币$150，即可以加购价购买各项联乘精品，粉丝们必定要入手。
寿司郎 x 《CHIIKAWA》主题店详情：
- 日期：2026年1月1日 至 1月31日
- 店舖地址：黄大仙店—九龙黄大仙龙翔道110号豪苑3G/F翔盈里5号舖
- 铜锣湾广场2期店—铜锣湾骆克道463-483号铜锣湾广场2期3楼3A号舖
- 天水围T Town店—新界天水围天华路30号T Town South地下SG17号舖
