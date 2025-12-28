麦当劳除夕一连3日优惠！早餐减$5+超值套餐减$8 人气饱餐加鸡翼$45

麦当劳除夕优惠｜来到2025年尾声，各大食肆都纷纷推出优惠与市民一起狂欢倒数。连锁快餐店麦当劳亦推出终极2025压轴优惠，于年尾最后3天，一连推出3大抵食优惠，包括早晨套餐减$5、超值套餐减$8，以及限定$45四道菜套餐，有巨无霸、双层鱼柳饱等招牌饱外，再加脆香鸡翼、薯条汽水，与食客欢渡倒数大除夕！

麦当劳2025终极除夕优惠！早晨套餐减$5+超值套餐减$8

连锁快餐店麦当劳于12月29日至31日期间，推出一连3日的「终极 2025 压轴优惠」，食客于4am至11am于麦当劳App内，可领取「指定超值早晨套餐减$5」的电子优惠券。购买猪柳蛋汉堡餐、火腿扒芝士饱套餐、鱼柳饱套餐、炒双蛋饱套餐、珍宝套餐、精选早餐套餐、板烧鸡扭粉套餐或猪柳蛋扭扭粉超值早晨套餐等，均可减$5，全部套餐会配上脆薯饼及饮品。

至于于11am后，亦可领取「指定超值套餐减$8」优惠券，适用于多款超值套餐，例如巨无霸、双层芝士孖堡、板烧鸡腿饱、脆香鸡翼、蘑菇安格斯、芝士安格斯超值套餐等，配上薯条及汽水，可获减$8的优惠。

惊喜加码！$45叹尽四道菜滋味大餐

除早午晚套餐优惠外，麦当劳App同步推出新一轮限时惊喜「$45四道菜套餐」，同样于11am后供应。食客可从三款主食中任选其一，包括双层鱼柳饱、板烧鸡腿饱或巨无霸超值套餐，并额外配搭2件脆香鸡翼。一个价钱，便能一次过品尝汉堡饱、薯条、汽水及鸡翼，享受丰富四道菜盛宴，为2025年划上满足的句号。

麦当劳「终极 2025 压轴优惠」

2大连锁快餐店优惠 永年士多／大家乐

1. 永年士多︰ 经典面套餐买1送1

著名连锁面店「永年士多」将于12月31日晚上6时至8时半，推出App会员限定的「永年经典面套餐」买一送一快闪优惠。堂食或外卖均可以$68优惠价，叹到两碗经典面及两杯饮品。其经典面以入味猪肠、弹牙鱿鱼、凤爪、鸡翼尖及清甜萝卜等5款配料闻名，配上浓郁汤底，滋味无穷。现有会员及新登记会员同样可享用优惠，新会员更可额外获赠高达$220迎新礼遇。

2. 大家乐︰App限定$110叹二人餐

大家乐皇牌焗饭系列推出eatCDC App限定优惠。由即日起至2026年2月23日，于eatCDC App或网站购买「香蒜芝士汁焗海鲜饭二人餐券」，即可以优惠价$110（原价$124）换购二人餐。套餐包括焗饭两客、油菜一客及饮品两杯。焗饭可选全新推出的香蒜芝士汁焗海鲜饭或经典一哥焗猪扒饭，一次过满足不同愿望。优惠适用于午市及晚市，堂食外卖均可。

资料来源︰McDonald's、大家乐 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle