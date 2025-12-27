Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐午晚市优惠！焗饭二人餐$110 附油菜及饮品 一招即享！早餐再减$5

更新时间：16:39 2025-12-27 HKT
发布时间：16:39 2025-12-27 HKT

深受港人欢迎的连锁快餐店大家乐，凭借其多元化的美食及亲民的价格，早已成为许多市民的「饭堂」。最近大家乐推出eatCDC限定午晚市优惠，只需$110即可叹到超值招牌焗饭二人餐，除饭外还有油菜及两杯饮品，另外早餐二人餐亦减$5，绝对是悭钱美食之选。

大家乐焗饭二人餐$110！任拣全新海鲜焗饭／一哥焗猪扒饭

大家乐推出焗饭二人餐，只需$110即可叹全新海鲜焗饭及一哥焗猪扒饭。

焗饭系列一直是大家乐的皇牌，这次推出的eatCDC限定优惠就可一次过品尝到新口味与怀旧经典焗饭。食客只需在大家乐的手机应用程式CDC App或是网上先购买「[午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鲜饭二人餐券」，即可以优惠价$100买到原价$124的二人餐券。

二人餐包括两个焗饭，可选两个香蒜芝士汁焗海鲜饭，或是一哥焗猪扒饭各一。香蒜芝士汁焗海鲜饭用料十足，饭底尽吸浓郁的芝士白汁，饭面铺满了鲜虾、鱼柳、蟹柳等多种海鲜，层次极丰富。此外，套餐还包括一份 油菜，两杯茶、啡或汽水。套餐适用于午市及晚市堂食及外卖，有效期至2026年2月23日。

招牌早餐二人餐券 低至$65

除焗饭二人餐外，eatCDC同步推出早市限定的「招牌食晨早餐二人餐券」，只需$65便可叹到一顿丰盛二人早餐。套餐包括一份纽西兰麦芦卡金薯鸡扒配煎双蛋，以及一份纽西兰南冰鱼柳配火腿及肠仔，另外还有两份多士或萝卜糕，两杯茶、啡或汽水，有效期至2026年1月14日。

 

大家乐焗饭二人餐优惠

  • 适用日期︰即日起至2026年2月23日
  • 适用地点︰全线大家乐分店
  • 购买网址︰＞＞按此＜＜

 

2大连锁店优惠 包点先生／美心MX

1. 包点先生︰下午茶套餐$17起

连锁包点店「包点先生」即日起推出全新下午茶特选套餐，每款只需$17起，有多款组合，满足不同食客喜好。套餐包括各款蒸包一个配甜品、栥饭及鱼肉烧卖4粒配甜品，以及糯米鸡配甜品等。甜品更可自由配搭砵仔糕、豆腐花、绿豆沙、椰汁紫米露、绿豆沙豆腐花等， 每日2:30pm至5pm供应。

2. 美心MX︰全日套餐快闪优惠$29起

为庆祝圣诞及新年的来临，美心MX现正推出限时快闪优惠。由即日起至2026年1月4日，四款横跨早、午、晚及下午茶时段的精选套餐将以惊喜价发售。早餐时段的脆炸鱼柳或鸡扒配火腿通粉售$33；午市蜜味烧鸡髀饭为$39；下午茶则可以$29品尝迷你烧味汤米线；至于份量十足的晚餐鲜茄焗猪扒饭，更附送饮品及杂果啫喱甜品，仅售$49。
 

资料来源︰大家乐 Café de Coral包点先生

延伸阅读︰连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应

