佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2

超级市场每逢有减价优惠推出，都会成为市民最关注的焦点之一。日前，佳宝食品超级市场推出全场8折快闪优惠，旋即引起网民热议，皆因超市8月时曾推快闪8折活动，引来大批街坊去扫货，货架及冻柜几乎被抢购一空，甚至被网民形容为「世界末日」。而这次有帮衬过的街坊于社交平台发文，分享以$15.2的超抵价购得30只装的湖北鸡蛋，亦引起网民热烈讨论，即睇内文优惠详情！

佳宝超市圣诞优惠快闪2日！米油/罐头/冻肉全场8折

由即日起至12月27日，佳宝食品超级市场推出名为「佳宝圣诞『价』到！」的购物优惠活动，全港各区超过90间佳宝超市分店的货品都有8折优惠，涵盖货品种类繁多，由米、油等粮油杂货，到新鲜蔬果、急冻肉类、罐头，以至家居用品等都进行大减价，低至8折。

而从佳宝的facebook专页上所见，店家亦有部分减价货品推介，包括龙珠66顶级茉莉香米5kg折后价$67.2（原价$83.9）、佳乐牌顶级东北大米 5kg折后价$58.4（原价$72.9）、七鲜云柔压花有芯卷纸12卷折后价$18.8（原价$47/2条）及七鲜压榨一级浓香花生油5L折后价$108.8（原价$135.9）等。

$15.2买30只湖北蛋 网民︰连砂糖桔都有折

有网民更在网上分享扫货经历，列上收据表示于超市特价期间，仅以$15.2优惠价便购得30只装的湖北啡壳鸡蛋，非常划算。帖文一出引起不少回响，有网民留言亦分享自己的「战利品」，指「连砂糖桔都有8折…」。

不过，亦有人对货品质量提出疑问，留言指「佢啲蛋细只」，但随即有其他网民反驳，称「今次买蛋，一啲都唔细只」，意见不一。另外，有网民又表示尽管有折扣，但佳宝人流未及上次墟冚：「我屋企楼下𠮶间，打折都冇上次咁多人」，可能与港人圣诞期间出游有关。

资料来源︰ 超市关注组、 佳宝食品超级市场