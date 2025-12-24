Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四星级酒店自助餐低至5折！$238起任食生蚝/蟹脚/龙虾/鲍鱼 红白酒果汁任饮

饮食
更新时间：19:29 2025-12-24 HKT
发布时间：19:29 2025-12-24 HKT

位于油麻地城景国际的城景阁（City Café）一直以其丰富多样的环球美食自助餐而闻名，深受食客欢迎。餐厅最近推出震撼优惠，无论是悠闲的自助午餐还是丰盛的自助晚餐，均享有超值折扣，其中自助晚餐优惠更低至5折，只需$398起即可品尝一系列时令海鲜及精致美馔，自助午餐更低至$238起，绝对是美食爱好者不容错过的盛宴。

【城景国际自助餐】
城景国际城景阁自助餐 $238起叹冰镇盛宴

对于希望在日间享受一顿丰富午餐的顾客，城景阁的「环球美馔自助午餐」是绝佳选择。自助餐桌上陈列著数十款来自世界各地的佳肴，首先映入眼帘的是冰镇海鲜区，时令冻虾、鲜蚬等应有尽有，旁边的寿司刺身区则提供新鲜制作的各款寿司和肥美刺身，满足您对日本料理的渴望。

热荤方面，最受欢迎的莫过于即席手切的Carving Station，其中的烧美国牛肉眼，外层焦香，内里肉质软嫩多汁，是必试之选。此外，自助餐亦提供多款国际热菜、沙律冷盘以及琳瑯满目的精致甜品，配上无限添饮的果汁、咖啡及茶，为您带来一个惬意满足的下午。而12月期间，自助午餐更会升级为圣诞主题，加入烧火鸡、蜜汁烧火腿及圣诞树头蛋糕等节日限定美食。

晚餐半价优惠！豪叹即开生蚝/龙虾/和牛

晚市的「海鲜荟萃自助晚餐」更是将盛宴推向高峰，现推出低至5折的惊喜优惠。海鲜迷们定必为此疯狂，餐厅无限量供应十多款优质海鲜，包括即开时令生蚝，入口鲜甜，海水味浓郁；还有肉质饱满的雪花蟹脚、爽甜冻虾、布朗蟹等，款款新鲜。

除了琳瑯满目的海鲜，每位食客更可获赠一份「法式焗波士顿龙虾米多」，龙虾肉质弹牙，配上香浓的芝士忌廉汁焗制，滋味无穷。其他回本美食包括低温慢烧澳洲和牛、口感丰富的酥皮焗鲍鱼海胆烩牛尾、以及甘香丰腴的法国鸭肝酱等。甜品和饮品选择同样出色，除了多款精致甜品和雪糕，更无限量供应红白餐酒及啤酒，让您尽情享受微醺的晚上。

【城景国际自助餐】
  • 餐厅地点：九龙窝打老道23号城景国际1楼 城景阁

【低至67折】环球美馔自助午餐

  • 用餐时段：12:00 - 14:30

  • 优惠价：$238起 

  • 免加一服务费

【低至5折】海鲜荟萃自助晚餐

  • 用餐时段：18:30 - 21:30

  • 优惠价：$398起

  • 适用日期：2025年12月28、30、31日及2026年1月1日

注意事项

  • 订单一经确认，不可取消、退款或更改。

  • 座位将保留15分钟，逾时将被取消且不设退款。

  • 优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

  • 菜式内容或因季节及食材供应而有所调整，恕不另行通知。

 

