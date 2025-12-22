连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定

深受港人欢迎的连锁快餐店美心MX，分店遍布全港，为繁忙的都市人提供各式各样的美食。今个圣诞及新年，美心MX特别推出期间限定快闪优惠，由早餐到晚餐，全日以震撼价$29起，让食客与亲朋好友于佳节尽情享受美食，即睇内文优惠详情！

由即日起至2026年1月4日，连锁快餐店美心MX会推出圣诞新年期间的限定快闪优惠，包括4款指定超值套餐，于早、午、下午茶及晚餐时段轮流供应。先有早市特价钱，正所谓一日之计在于晨，顾客只需以$33即可享用脆炸鱼柳或鸡扒，配上一碗火腿通粉及松软甜餐包，还有一杯醒神的热茶或咖啡，是上班族或学生哥每天美好的开始。

午市则有$39的蜜味烧鸡髀，配上3款经典港式碟头饭选择，包括粟米肉粒、免治牛肉或麻婆豆腐饭，并附茶或咖啡，绝对是物超所值。下午茶时段想轻松一下？可选$29茶餐优惠，享用一碗迷你烧味汤米线，配上一杯茶或咖啡。至于晚市就有份量十足的鲜茄焗猪扒饭，只需$49。这道经典的港式美食，以厚切猪扒配上酸甜开胃的番茄酱汁及芝士焗制而成，连茶、咖啡或冻饮，以及一份杂果啫喱，为晚餐划上完美句号。

2大连锁快餐店精选优惠 大快活/八方云集

1. 大快活︰长者专属减$6优惠

连锁快餐店大快活由即日起至2026年1月4日期间，推出一项专为长者设计的加码优惠，以共度圣诞及新年两个温馨节日。优惠期间持有「快活关爱长者咭」的长者顾客，于任何分店消费，结帐时只需出示该咭，便可享用即时减$6优惠。

2. 八方云集︰长者$15叹馄饨汤豆浆

连锁店八方云集即日起推出长者下午茶优惠，只需$15即可享用馄饨汤套餐，包括主角「珍珠馄饨汤」，即是外型小巧精致的馄饨，每粒都包著新鲜猪肉馅料，鲜甜不油腻。套餐还搭配一杯经典豆浆，店家的豆浆以香醇顺滑闻名，有浓郁黄豆香，既清爽又解腻，是老友记健康实惠的选择。

资料来源︰美心MX (Maxim's MX)、大快活 Fairwood