Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐铁板餐2人餐优惠！$139任拣两款铁板 兼叹蛋炒饭/餐汤/冻柠乐

饮食
更新时间：19:15 2025-12-21 HKT
发布时间：19:15 2025-12-21 HKT

连锁快餐店大家乐（Café de Coral）为迎接普天同庆的圣诞节，特别推出晚市限定的「咋咋淋」铁板2人餐，只需$139即可享用两份热辣辣的铁板餐，配上丰富炒饭、汤及饮品等餐点，绝对是冬日与挚爱亲朋分享温馨滋味的满足之选，即睇内文优惠详情！

大家乐铁板2人餐优惠！$139叹两份铁板+炒饭+餐汤

大家乐铁板餐2人餐优惠，$139任拣两款铁板兼叹蛋炒饭、餐汤、冻柠乐。
大家乐铁板餐2人餐优惠，$139任拣两款铁板兼叹蛋炒饭、餐汤、冻柠乐。

大家乐最近推出节日限定优惠，让顾客可以从一系列精选铁板中任选两款，只需$139，例如有纽西兰西冷牛扒配忌廉爆酱肠、香煎卡真鸡扒配BBQ酱猪串骨，以及香葱猪扒配麦芦卡金蜜鸡扒等，每一口都是啖啖肉的极致享受，上桌时淋上热腾腾的经典酱汁，香气四溢，令人食指大动。

这次的铁板2人餐由即日起至2026年1月1日期间晚市供应，除丰富的主菜外，还贴心地附有两客港人最爱的蛋炒饭、两客酸甜开胃的经典罗宋汤，以及两杯14安士的冻柠檬可口可乐，冰凉清爽，正好平衡铁板餐的浓郁味道，为丰盛晚餐划上完美句号。

大家乐「咋咋淋」节日限定铁板2人餐

  • 供应日期︰即日起至2026年1月1日晚市
  • 供应分店：全线大家乐分店  ＞＞按此＜＜
  • 优惠价格：$139

 

2大连锁快餐店优惠 麦当劳／美心MX

1. 麦当劳︰$48叹麦炸鸡+麦乐鸡

麦当劳即日起透过手机App推出全新节日派对震撼优惠，让顾客以惊喜价格享受多款人气炸鸡美食，包括$48「麦麦分享组合」，可一次过叹两件麦炸鸡及9件麦乐鸡，是佳节狂欢必备之选。另外还有「$88开心欢聚二人餐」及「$118派对狂欢组合」，最适合一家大细或三五知己齐齐分享。

2. 美心MX︰$39双餸饭+饮品餐

最近美心MX再度推出「心超值」优惠，食客可以超抵价$39叹午市双餸饭套餐。双餸饭会每日轮流换款，选择丰富，包括番茄炒蛋、香煎冬菇虾米肉饼、金粟鱼块、鱼香茄子、豉油皇鸡中翼等。而额外加$6即可追加一份蜜汁叉烧，或加$10追加烧鸡髀一只。

资料来源︰大家乐 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)McDonald's

延伸阅读︰观塘街坊酒楼反传统？圣诞推$398点心放题 每位送龙虾+5头鲍 网民嘲︰高档两餸饭！

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
7小时前
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
23小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
5小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
9小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
6小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
4小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
3小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
4小时前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
7小时前
欧倩怡疑患一病透露曾于大学失控：停唔到落嚟 与郭晋安离婚年半传挞着亿元身家老板级中佬
欧倩怡疑患一病透露曾于大学失控：停唔到落嚟 与郭晋安离婚年半传挞着亿元身家老板级中佬
影视圈
5小时前