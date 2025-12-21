大家乐铁板餐2人餐优惠！$139任拣两款铁板 兼叹蛋炒饭/餐汤/冻柠乐

连锁快餐店大家乐（Café de Coral）为迎接普天同庆的圣诞节，特别推出晚市限定的「咋咋淋」铁板2人餐，只需$139即可享用两份热辣辣的铁板餐，配上丰富炒饭、汤及饮品等餐点，绝对是冬日与挚爱亲朋分享温馨滋味的满足之选，即睇内文优惠详情！

大家乐铁板2人餐优惠！$139叹两份铁板+炒饭+餐汤

大家乐铁板餐2人餐优惠，$139任拣两款铁板兼叹蛋炒饭、餐汤、冻柠乐。

大家乐最近推出节日限定优惠，让顾客可以从一系列精选铁板中任选两款，只需$139，例如有纽西兰西冷牛扒配忌廉爆酱肠、香煎卡真鸡扒配BBQ酱猪串骨，以及香葱猪扒配麦芦卡金蜜鸡扒等，每一口都是啖啖肉的极致享受，上桌时淋上热腾腾的经典酱汁，香气四溢，令人食指大动。

这次的铁板2人餐由即日起至2026年1月1日期间晚市供应，除丰富的主菜外，还贴心地附有两客港人最爱的蛋炒饭、两客酸甜开胃的经典罗宋汤，以及两杯14安士的冻柠檬可口可乐，冰凉清爽，正好平衡铁板餐的浓郁味道，为丰盛晚餐划上完美句号。

大家乐「咋咋淋」节日限定铁板2人餐

2大连锁快餐店优惠 麦当劳／美心MX

1. 麦当劳︰$48叹麦炸鸡+麦乐鸡

麦当劳即日起透过手机App推出全新节日派对震撼优惠，让顾客以惊喜价格享受多款人气炸鸡美食，包括$48「麦麦分享组合」，可一次过叹两件麦炸鸡及9件麦乐鸡，是佳节狂欢必备之选。另外还有「$88开心欢聚二人餐」及「$118派对狂欢组合」，最适合一家大细或三五知己齐齐分享。

2. 美心MX︰$39双餸饭+饮品餐

最近美心MX再度推出「心超值」优惠，食客可以超抵价$39叹午市双餸饭套餐。双餸饭会每日轮流换款，选择丰富，包括番茄炒蛋、香煎冬菇虾米肉饼、金粟鱼块、鱼香茄子、豉油皇鸡中翼等。而额外加$6即可追加一份蜜汁叉烧，或加$10追加烧鸡髀一只。

资料来源︰ 大家乐 Café de Coral、 美心MX (Maxim's MX)、McDonald's