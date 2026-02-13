Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环珍姐火锅店宣布终极营业日！将暂别食客「真系绝不加场啦」 料同区开新店

更新时间：12:55 2026-02-13 HKT
发布时间：12:55 2026-02-13 HKT

珍姐海鲜火锅饭店被誉为「香港最难订位火锅店」，向来以「平靓正」午市碟头饭，以及供应新鲜现宰骟牯牛火锅而大受欢迎，平常更是一位难求！不过「珍姐」早于去年3月时预告因租约期满及舖位结构问题而结业，后来获业主通融延长营业期。近日「珍姐」宣布终极营业日，表示「真系绝不加场啦」，过去曾透露于同区开新店，届时大家密切留意！

中环珍姐火锅店宣布终极营业日 料同区开新店

位于中环和安里的人气食店「珍姐海鲜火锅饭店」一向门庭若市，午市以碟头饭为主，晚市即变身成玩味十足的火锅店。早于去年3月时，「珍姐」已预告现时舖位租约期满后不再续约，并发文希望能够另觅新舖位，「中环有无位，想地舖，大啲唔怕」。后来，「珍姐」于网上社交平台透露，获业主通融延长营业期。预告结业后，「珍姐」为了让客人更容易订位，特别加开宵夜时段至凌晨2时，「希望大家都可以嚟见我哋最后一面」。

最近，「珍姐」宣布将于2月14日（年廿七）晚上收炉，并将于2月23日（年初七）启市，该店的最后营业日为3月31日，更由于过往曾多次延长营业期，故此笑言：「真系绝不加场啦」。珍姐去年底曾透露已于同区另觅舖位并装修中，相信不久将会重开与食客再聚。「珍姐」未有具体说明新店位置，但曾发文形容为一个「我完全无想像过嘅位置，突然问我有冇兴趣。」

「珍姐」老板曾亲述「结业」原因

「珍姐」老板Peter曾表示舖位租约本于去年年中届满，但他决定不会再续约，原因与舖位「结构」有关。现时舖位身处的旧楼已有一段历史，并持续出现滴水渗水、石屎剥落及冷气机散热困难等问题，甚至接获投诉，故此Peter认为决定搬迁，「原本打算待生意稳定及续约后再重新装修，但发现这些结构问题未必能够解决，有一定冒险性，倒不如再另觅新舖位，环境大一点，让客人能坐得更舒适。」

珍姐海鲜火锅饭店

  • 地址：中环和安里9号地舖
  • 营业时间：上午10:30至下午3:00（午市，银行假日休息）、晚上6:00至凌晨2:00（晚市火锅）
  • 休息日：星期日

文:RY

资料及图片来源:bigjjseafood

延伸阅读：中环爆红「珍姐海鲜火锅饭店」突预告结业！被封「香港最难订位」食店 挨唔住贵租？老板亲解执笠原因

 

 

 

