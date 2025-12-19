Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台女帮衬港岛区烧味名店 失望见叉烧「整个黑掉」 店员1回应震惊网民：这已经是炭了

饮食
更新时间：15:30 2025-12-19 HKT
发布时间：15:30 2025-12-19 HKT

烧味是香港饮食文化的重要符号之一，不少旅客访港都会慕名一试。不过，早前有一位来自台湾的旅客光顾位于港岛区一间以烧味闻名的餐厅，事后在社交平台发文，指当时吃到的叉烧「整个黑掉」，逐向店员了解时，对方回应更是令他大感无奈，详情即看下文！

台女游港帮衬名店叉烧惊见「整个黑掉」 店员1回应感无奈：这是我的问题吗？

近日，有一位来港旅游的台湾旅客于社交平台发文，指早前光顾港岛区一间烧味名店，并点了一份烧肉叉烧，惟眼前的叉烧不似预期，据上载的照片所见，碟边多件疑为烧至焦黑的烧味表皮，并对餐厅出品感失望，「吃到整个黑掉的叉烧觉得很奇怪」，遂决定向店员了解，当时获回应表示「有人喜欢吃这种的」，令事主感到无奈，「这是我的问题吗？！这烧焦的会不会太夸张」。

网民齐轰「这已经是炭了吧」 

事件公开后，不少网民为楼主抱不平，认为这个程度已非「㶶边」，直言「要的是『㶶边』，只是边边的位置焦多一点，但这已经是炭了吧」、「我平时会叫㶶叉，但睇相果几旧系己经系碳（炭）黎（嚟）」、「也『㶶』太多了吧，我只能接受这里的1/5」。与此同时，有网民质疑「是把㶶边咬下来放大拍照」，

楼主事后补充，指当时同枱有一位女生都点选了叉烧，「她也是有烧焦的部分，我想说可能很正常」，于是只好挑走烧焦的部分，又重申「我来香港非常多次，也从未吃到如此烧焦的叉烧。」而当时店员除了表示「有人喜欢吃这种的」，又表示：「你没有动筷之前是可以退回来」，奈何楼主指出叉烧在上菜时，烧焦的部分被盖著，「需要动筷翻过来才能看到」。

楼主又回应「为什么没有吃之前拍照」的质疑，她表示：「到底谁现在还会吃每一餐都拍照啊？而且这不就是一个很正常的午餐吗？」

文：TF

资料及图片来源：Threads

