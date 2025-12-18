惠康4大限时优惠！铜锣湾新店开幕 全场9折/$1酥皮挞/$38三餸饭

铜锣湾惠康超市优惠｜铜锣湾的居民和上班族注意，惠康超市以全新面貌在铜锣湾核心地段瞩目登场，为庆祝新店开幕，由2025年12月19日起一连三日推出四大惊喜优惠，包括全场九折、人气蛋挞$1换购、震撼价$38三餸饭等，绝对是扫货储粮的好时机！

铜锣湾惠康开幕优惠 满额即享全单9折

为庆祝铜锣湾分店以全新形象示人，惠康推出一连串限时优惠。由12月19日至21日，顾客只要单次消费满$188，即可享受全单9折的折扣，是大量入货的最佳时机。

另外，店内的烘焙专柜亦有惊喜，凡买满$30，就能以$1超值价换购一件新鲜出炉的千层酥皮挞，每日限量，售完即止。喜欢日本水果的顾客，则不能错过$99一盒（2包装）的熊本县熊红士多啤梨，果肉香甜多汁，香气浓郁。同时，新纪元特浓鸡蛋也以$30的优惠价发售，绝对是居家必备。

$38限时升级三餸饭 上班族美食天堂

全面升级的「即食美食区」绝对是新店一大亮点，提供超过500款即食选项，成为区内上班族的午餐新据点。最吸引的莫过于开幕限定的$38两餸饭即时升级三餸饭优惠，即日至1月1日，顾客可以从超过18款每日更换的亚洲风味菜式中，挑选三款心水餸菜，例如酸甜开胃的西柠鸡、惹味的樱花虾虾酱炒粉丝等，每日配搭都充满新鲜感。

除了两餸饭，熟食区更在下午三时后推出多款镬气小炒，包括港人最爱的避风塘炒蟹和椒盐濑尿虾，还有暖身的羊肉煲、香草烧春鸡等，选择应有尽有。

铜锣湾超市新面貌 增设手信街/清酒专区

新店另一特色是引入了多个全新专区，让顾客一站式购遍环球美食。其中「手信街」汇聚了多个知名品牌，包括台湾的微热山丘凤梨酥、新加坡的美珍香肉干、香港本地的尊玥蛋卷和永乐面厂，让您随时能买到旅游伴手礼。

烘焙区则首度引入人气品牌Passione，带来多款精致甜点及欧陆面包。爱酒之人则可在全新的酒窖区和日本清酒专区，找到数百款来自世界各地的佳酿，从红白餐酒、香槟到特色清酒、手工啤酒，应有尽有。同时，店内亦设有日本直送的肉类专柜和每日新鲜运到的海鲜区，保证食材品质新鲜。

惠康铜锣湾分店开幕优惠

地点： 惠康铜锣湾分店

开幕优惠期： 2025年12月19日至12月21日（部分优惠除外）

优惠一览：

全场折扣： 消费满$188即享9折。

$1换购： 于烘焙专柜消费满$30，可以$1换购千层酥皮挞一件。

三餸饭优惠： $38即可享用三餸饭（优惠期至2026年1月1日）。

精选产品特价： $30/盒 新纪元特浓鸡蛋（每日上午10时至下午5时限量发售）。 $99/盒（2包装）日本熊本县熊红士多啤梨。 澳洲谷饲斧头牛扒1公斤买一送一，平均每件$299.5。 购买红白餐酒满$300或香槟/气泡酒满6支，可享85折。



所有优惠受条款及细则约束，详情请向店内职员查询。