尖沙咀5星酒店点心放题优惠！买二送二叹叉烧/虾饺皇/烧卖 任食20+款小食/甜点

饮食
更新时间：15:47 2025-12-18 HKT
发布时间：15:47 2025-12-18 HKT

位于尖沙咀凯悦酒店（Hyatt Regency Tsim Sha Tsui）的凯悦轩，装潢融合现代艺术与20年代传统茶馆精髓，氛围典雅，是品尝地道中式佳肴的理想地点，深受食客欢迎。餐厅最近推出限时点心放题优惠，其中最吸引的「买二送二」快闪优惠，折后每位仅需$264，即可在120分钟内任食超过20款精致点心、小食及甜品，绝对是年末聚餐的超值之选！

【凯悦酒店点心放题】
凯悦轩点心放题优惠 买二送二低至$264/位

凯悦轩的点心放题绝不马虎，提供超过20款选择，款款即叫即蒸，保证新鲜热辣。菜单上满是令人垂涎的经典招牌菜，例如「蜜汁叉烧」，严选本地梅头猪肉，涂上蜜汁烧制而成，肉质软腍，甜而不腻。「笋尖虾饺皇」皮薄馅靓，每口都能尝到爽甜的虾肉和清脆的笋尖；而「飞鱼子烧卖」则在饱满的猪肉馅上，铺满了粒粒分明的飞鱼子，口感层次丰富。除了这些经典款式，菜单亦见巧思，如「苹果叉烧酥」将酸甜的苹果融入传统叉烧酥，风味创新；「孜然羊肉春卷」则充满惹味的香料气息。无论是传统还是新派点心，用料均十分上乘，诚意十足。

为配合不同食客的用餐习惯，凯悦轩点心放题设有多个优惠时段。早起的鸟儿可以选择上午10时开始的「早鸟点心放题」，享受悠闲的早午餐时光。而中午时段的放题，则适合相约朋友同事，在午饭时间大快朵颐。

【凯悦酒店点心放题】
销售日期： 2025年12月18日 15:00 至 2025年12月24日 23:59
用餐日期： 2025年12月19日 至 2026年2月28日

1. 【快闪优惠｜买二送二】早鸟点心放题

  • 时段： 上午10时至正午12时（星期一至日及公众假期）

  • 价钱： HK$1,056/4位（平均HK$264/位）

  • 内容： 已包括四位用点心放题、茶芥及加一服务费。

2. 【低至8折】点心放题

  • 时段： 上午10时至正午12时（星期一至日）

  • 价钱： HK$380/位（两位起）

  • 内容： 已包括点心放题、服务费及茶芥。

3. 【低至88折】点心放题

  • 时段： 中午12时30分至下午2时30分（星期一至日）

  • 价钱： HK$411起/位（两位起）

  • 内容： 已包括点心放题、服务费及茶芥。

餐厅资料：

  • 地点： 香港尖沙咀凯悦酒店3楼凯悦轩

  • 查询： 3721 7788 / WhatsApp 6973 8725

重要条款：

  • 必须提早最少24小时前预订。

  • 优惠只限堂食，不设外卖。

  • 如未有准时抵达，餐厅将取消订座，不设退款。

  • 菜单内容或因季节及食材供应而有所更改，一切以餐厅当日供应为准。

  • 优惠不可与其他推广、折扣或现金券同时使用。

  • 如有任何争议，香港尖沙咀凯悦酒店保留最终决定权。

 

