连锁快餐店午市优惠！$39双餸饭套餐 蒸肉饼/鱼香茄子/凉瓜牛肉 $6起加叉烧鸡髀

人气连锁快餐店美心MX，向来以多元化的餐点选择及亲民的价格深受打工仔欢迎。最近美心MX再度推出「心超值」优惠，以震撼价$39让食客在午市时段享用每日轮流换款的精选套餐。除了精选双餸饭外，还包括饮品以及可以优惠价追加烧味及烧鸡髀，为食客提供一星期抵食又美味的选择。

美心MX午市$39超值套餐！双餸饭+饮品 加$6起有叉烧鸡髀

想以最实惠的价钱品尝一顿丰富午餐？美心MX的「心超值」套餐绝对是不二之选。这个午市优惠横跨星期一至星期日，每日提供两款不同的主菜配搭，确保顾客日日都有新鲜感。套餐均配上香浓热咖啡、热奶茶或百事汽水，性价比超高。

双餸饭每日会轮流换款，菜式丰富，满足了不同口味，例如有番茄炒蛋配香煎冬菇虾米肉饼饭、金粟鱼块配京都肉排饭、鱼香茄子配豉油皇鸡中翼饭、凉瓜牛肉配香煎鸡扒饭、蚝油薯仔炆鸡球配冬菇马蹄蒸肉饼饭等。如果觉得套餐还未够满足，餐厅更贴心提供升级选项。食客只需额外加$6，即可追加一份蜜汁叉烧，或加$10追加烧鸡髀一只。

美心MX「心超值」午市套餐优惠

供应时间：星期一至日午市时段

适用地点︰全线美心MX分店（科学园、大会堂、大学站、西九龙站分店除外）>> 按此 <<

条款及细则：优惠不可与其他推广或折扣同时使用，包括手机点餐折扣



2大连锁快餐店优惠 大家乐/

1. 大家乐︰长者指定早餐减$3

由即日起至12月22日，长者于早市时段到凭长者咭、Club 100长者会员卡，或以乐悠咭及长者八达通付款，购买点心满粥系列，即可减$3。优惠包括两款全新粥品，即菠菜甘笋粟米咸鸡粒粥及芥菜干甘笋粟米咸排骨粥，除粥品外，大家乐还有多款怀旧点心自由配搭，如鸡肉蘑菇包、腊肠卷、烧卖等，份量十足。

2. 一粥面︰长者凭卡享免费热饮

一粥面诚意推出长者专享优惠，凡持有有效长者卡、或以长者八达通、乐悠咭付款的顾客，于早市或茶市时段光临指定分店，选购任何套餐或单点主食，小食与饮品除外，即可免费获赠一杯香醇的茶、咖啡或其他指定热饮。优惠旨在为长者顾客提供更贴心的餐饮体验，在享受美食之余，亦能感受一份暖意。

资料来源︰美心MX (Maxim's MX)、大家乐、一粥面