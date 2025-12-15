食客酒楼自带海鲜加工爆冲突！不满加工费收呢个数嘈到入厨房？网民无奈：又唔系厨房话事

不少酒楼都会为客人烹调自带海鲜，并收取「加工费」，不过收费多少才算合理？近日，有网民目击食客因不满酒楼收取的加工费不合理而酿冲突，「本身喺自己位已经X左好耐」，其后更一度「X埋入厨房」，期间有其他食客表示看不过眼，要求该食客自行报警处理，亦有网民无奈表示餐厅的定价收费与厨房无关，直言「口入厨房做乜，唔系厨房话事」。详情即看下文！

食客不满加工费昂贵嘈到入厨房？

近日，有网民于社交平台发布一段影片，指有食客因不满海鲜加工费而起冲突。从片段中所见，有一对男女于酒楼厨房门口扰攘，期间听到有其他食客不满：「你系就报警！」及后，涉事男女步出厨房，而女事主则向酒楼内的食客道歉：「对唔住大家。」

楼主表示，听到涉事男女指，他们自带到酒楼的活鱼价值$300，而加工费收费为$250，疑因加工费而感不满，「本身系（喺）自己位到已经X左（咗）好耐，之后再X埋入厨房。」

网民心水清：入厨房做乜？又唔系厨房话事

事件吸引到不少网民热议，有人指如酒楼收费是明码实价，根本没有理由不满，又建议自带海鲜到酒楼加工前应该先了解费用，避免引起误会；亦有人指，加工费多寡并不是取决于海鲜本身的价值，「系2斤几300平姐（啫），你攞条1300（元）去加工咪觉得抵啰」、「条鱼自己钓唔洗钱，加工费系唔系唔洗收呢？」有网民亦有为酒楼抱不平，「饮食行业唔赚加工费，咁应该赚乜野（嘢）钱」、「入厨房做乜？又唔系厨房话事。」另外，有网民反指涉事男女行为大胆，「真系唔怕比（俾）人加料。」

