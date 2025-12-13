Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起

饮食
更新时间：16:11 2025-12-13 HKT
发布时间：16:11 2025-12-13 HKT

美心MX快闪优惠加码！早前美心MX突发推出两日快闪75折优惠，大受欢迎，为感谢顾客的热烈支持，特别加推两天「午晚市激抵75折优惠」，让食客能再次以超值价格品尝多款人气美食，例如原价$49起的鲜茄焗猪扒饭，折实后只需$36.7起，绝对是精明食客不容错过的超值选择。

美心MX超值午晚市优惠 焗猪扒饭/海南鸡饭$36.7起

美心MX快闪优惠加码，指定食品低至75折。
美心MX快闪优惠加码，指定食品低至75折。

今次美心MX限时优惠为午市及晚市食客带来两款经典皇牌美食。首先是广受好评的「鲜茄焗猪扒饭」，以香煎猪扒搭配浓郁的番茄酱汁，覆盖在香软米饭之上，每一口都是满满的幸福感，原价$49，现折实价只需$36.7起，即可享用这份经典滋味。另一款推荐是「去骨海南鸡/烧鸡饭配油饭/米线及浸菜」，这款套餐提供去骨海南鸡或香脆烧鸡两种选择，搭配香气四溢的油饭或清爽米线，以及新鲜浸菜，口感丰富，营养均衡。原价$59起的套餐，优惠期间折实价$44.2起，让食客以更优惠的价格，品尝到这道东南亚风味的特色美食。

晚市独家享受 丰盛铁板套餐配酥皮龙虾汤

晚市时段则有更丰盛的选择。美心MX「铁板套餐」包含肉眼牛扒或杂扒，在热腾腾的铁板上滋滋作响，散发诱人香气，搭配薯条、粟米等多款配菜，带来视觉与味觉的双重享受。套餐还附送酥脆可口的酥皮龙虾汤及清甜啫喱，原价由$68起，现在折实价仅$51起，性价比极高。

美心MX优惠详情

优惠日期： 2025年12月13日至14日 (星期六及日)
适用分店： 全线美心MX分店
不适用分店：（午、晚市）大学站、信德中心、中环总商会、科学园、大会堂及西九高铁站分店；（晚市）尖沙咀分店

 

2大快餐店优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐减$4优惠券

即日起至12月29日（星期一），PayMe将逢周一派发大家乐减$4优惠券，以回馈广大的食客。用户只需在PayMe应用程序的「优惠券」区域内抢领限量优惠，并在大家乐使用PayMe结账，满$40即可立即享受$4的折扣。

2. 永年$19鱼蛋河

永年士多联同本地知名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋，推出限时鱼蛋河优惠。只需下载永年士多App并成功注册或登入成为会员，即可立即获得「$19鱼蛋河」的电子优惠券。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)大家乐 Café de Coral永年士多 wingninnoodle

 

 

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
22小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
3小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
21小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
23小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
8小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
6小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前