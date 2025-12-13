连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起

美心MX快闪优惠加码！早前美心MX突发推出两日快闪75折优惠，大受欢迎，为感谢顾客的热烈支持，特别加推两天「午晚市激抵75折优惠」，让食客能再次以超值价格品尝多款人气美食，例如原价$49起的鲜茄焗猪扒饭，折实后只需$36.7起，绝对是精明食客不容错过的超值选择。

美心MX超值午晚市优惠 焗猪扒饭/海南鸡饭$36.7起

美心MX快闪优惠加码，指定食品低至75折。

今次美心MX限时优惠为午市及晚市食客带来两款经典皇牌美食。首先是广受好评的「鲜茄焗猪扒饭」，以香煎猪扒搭配浓郁的番茄酱汁，覆盖在香软米饭之上，每一口都是满满的幸福感，原价$49，现折实价只需$36.7起，即可享用这份经典滋味。另一款推荐是「去骨海南鸡/烧鸡饭配油饭/米线及浸菜」，这款套餐提供去骨海南鸡或香脆烧鸡两种选择，搭配香气四溢的油饭或清爽米线，以及新鲜浸菜，口感丰富，营养均衡。原价$59起的套餐，优惠期间折实价$44.2起，让食客以更优惠的价格，品尝到这道东南亚风味的特色美食。

晚市独家享受 丰盛铁板套餐配酥皮龙虾汤

晚市时段则有更丰盛的选择。美心MX「铁板套餐」包含肉眼牛扒或杂扒，在热腾腾的铁板上滋滋作响，散发诱人香气，搭配薯条、粟米等多款配菜，带来视觉与味觉的双重享受。套餐还附送酥脆可口的酥皮龙虾汤及清甜啫喱，原价由$68起，现在折实价仅$51起，性价比极高。

美心MX优惠详情

优惠日期： 2025年12月13日至14日 (星期六及日)

适用分店： 全线美心MX分店

不适用分店：（午、晚市）大学站、信德中心、中环总商会、科学园、大会堂及西九高铁站分店；（晚市）尖沙咀分店

2大快餐店优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐减$4优惠券

即日起至12月29日（星期一），PayMe将逢周一派发大家乐减$4优惠券，以回馈广大的食客。用户只需在PayMe应用程序的「优惠券」区域内抢领限量优惠，并在大家乐使用PayMe结账，满$40即可立即享受$4的折扣。

2. 永年$19鱼蛋河

永年士多联同本地知名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋，推出限时鱼蛋河优惠。只需下载永年士多App并成功注册或登入成为会员，即可立即获得「$19鱼蛋河」的电子优惠券。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)、大家乐 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle