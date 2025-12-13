连锁包点店抵食早晨套餐！$19起叹蒸包/烧卖/鱼蛋/肠粉/粢饭 兼配饮品任拣
更新时间：13:04 2025-12-13 HKT
想以一个丰盛满足的早餐迎接新一天？连锁中式包点品牌「包点先生」，以每日新鲜、香港制造的优质包点和点心闻名，最近推出了全新的「醒晨套餐」优惠，最平只需$19即可叹到热辣辣的港式早餐，为一众上班族和学生哥提供方便快捷的活力之选！
包点先生早餐优惠 港式经典小食/蒸包连饮品低至$19起
「包点先生」在香港自设厂房，坚持大部分产品手工制作，确保食物新鲜美味。这次推出的早餐优惠有五款组合，由传统蒸包到怀旧炒面都一应俱全，丰俭由人。若想简单轻食，只需$19即可选择经典的A套餐，享用松软饱满的蒸包配饮品，热气腾腾的蒸包配上豆浆、咖啡、茶或纸包饮品，已是简单又满足的滋味。亦可选择B套餐，一次过品尝鱼肉烧卖和弹牙鱼蛋两款港式地道小食。这两款套餐价格相宜，是快速解决早餐的绝佳选择。
如果想品尝更丰富的配搭，可以选择$24的C套餐或D套餐。C套餐将嫩滑的肠粉与鱼肉烧卖或鱼蛋结合，口感层次丰富，满满的幸福感。D套餐则是充满镬气的怀旧港式炒面，香气十足。若追求极致的饱足感，则可选择$29的E套餐，份量十足的粢饭包裹著油炸鬼、肉松和榨菜等丰富配料，再配上小食和饮品，保证整个早上都充满能量。
包点先生早餐优惠
-
供应时间： 每日早上11点前
-
A套餐 (各款蒸包1个 + 饮品): $19
-
B套餐 (鱼肉烧卖4粒＋鱼蛋4粒 + 饮品): $19
-
C套餐 (肠粉 + 鱼肉烧卖/鱼蛋4粒 + 饮品): $24
-
D套餐 (炒面半份 + 鱼肉烧卖/鱼蛋4粒 + 饮品): $24
-
E套餐 (粢饭 + 鱼肉烧卖/鱼蛋4粒 + 饮品): $29
-
套餐饮品可选枝装豆浆、茶、罐装咖啡、汽水、椰子汁或纸包饮品 (金二少奶茶除外)。
