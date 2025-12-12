港式扒房圣诞大餐加送「神秘礼物」！港人拆开惊见是这食物 网民爆笑：咁厚礼边好意思收

圣诞节临近，不少餐厅推出节日套餐吸客。一对港人夫妻近日到太子一间扒房用膳，被侍应落力推销圣诞餐，强调更会随餐送上一份「限量神秘礼物」，事主表示「目测全场都是点圣诞餐」，于是被成功游说点选圣诞餐，后来二人满心期待拆礼物，怎知礼物却令他们哭笑不得，笑言「我会留返Boxing Day先拆嚟食！」事件亦惹笑不少网民：「咁厚礼边好意思收。」

港式扒房圣诞大餐加送「神秘礼物」令食客哭笑不得？

最近有网民于Threads分享与丈夫到太子一间扒房用膳的经历，点餐时被侍应「落力推荐」圣诞餐，并指随餐送上一份「限量神秘礼物」，表示2个餐送一份圣诞礼物、叫4个餐送2份，又强调礼物「限量！就快送完！」于是夫妻二人被成功游说点选圣诞餐，并获赠一份纸袋礼物。

侍应送上礼物后，事主即场忍不住打开查看，怎料礼物竟是「东京善字牌鱼肉肠」，而且「每人有一条！」令事主哭笑不得：「我会留返Boxing Day先拆嚟食！」她又补充「听到佢哋（侍应）每台都推介圣诞餐。」而全场几乎每台食客都被成功游说点选圣诞餐，笑言「可能要尽力送晒啲鱼肉肠出去！」

网民爆笑：咁厚礼边好意思收

事件惹笑不少网民，纷纷留言：「点解系送鱼肉肠，好好笑」、「恭喜你获得呢份限量嘅名贵礼品」、「个纸袋仲印埋名，好有仪式感」、「要揾咁大个纸袋装住…揾笨」、「笑咗，送咗个开心比你super 」、「咁厚礼边好意思收」、「圣诞节变愚人节」！

来源：Threads

文：M