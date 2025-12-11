流浮山荔枝柴烧味$50叹到！腩仔/排骨/叉烧饭包老火汤+饮品 网民赞：平靓正！
古法荔枝柴烧味在香港已经买少见少，位于流浮山的一间隐世餐厅推出午市套餐，选择包括腩仔、排骨、叉烧饭，均以自家种植荔枝柴古法慢烧，连老火汤及饮品都只是$50，老板更拍片保证「抵食」，表示价钱比坊间平一半，引来网民留言赞「平、靓、正！」
位于流浮山的餐厅「韩泰太」主打露天烧肉放题，并供应荔枝柴窑鸡。近日，餐厅宣布推出午市套餐，当中供应的腩仔、排骨及叉烧，均以传统荔枝柴慢烧，将烧味放入大瓮缸中，再用荔枝木加炭烧慢火烘烤，相比普通炭火，经荔枝柴窑烧的烧味带更湿润口感及轻微烟熏果香，而且保持外皮酥脆，肉质鲜嫩多汁。除了烧味，午市套餐亦提供柱侯汁牛腩饭、豉汁蒸仓鱼饭等选择，同样只售$50，更包老火汤及饮品，价钱相宜。
网民赞：平靓正！
老板拍片宣传时提及坊间的荔枝柴烧味饭价钱起码逾百元，指只售$50平一半保证「抵食」，亦指连所用的荔枝柴更是自家种植，引来网民留言赞「平、靓、正！」、「荔枝柴都种埋，有料」、「性价比高，香港质素大陆价钱」、「只烧鸡有质素。」
韩泰太
- 地址：流浮山深湾道238号 Yuen Long
- 交通：乘搭K65/K65A巴士或33/34A/35小巴到流浮山总站
- 电话：28183882
- 午市供应时间：11:00-16:00
