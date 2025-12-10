港威酒店自助餐优惠$251起！5折再88折 叹100+海鲜节庆主题 龙虾/蟹脚/斧头扒/花胶

位于尖沙咀港威酒店的餐厅Three on Canton，向来是自助餐爱好者的热门选择，餐厅环境时尚舒适，食物选择多元化，质素又有保证。适逢年尾佳节，酒店与旅游平台KKday推出「双12终极快闪」优惠，折扣低至5折，使用优惠码后更可享额外88折，每位只需$251起即可叹龙虾、蟹脚、斧头扒及花胶等，绝对是年度最抵食的自助餐之一！

12月11日 12：00开抢

【KKday 12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】港威酒店Three On Canton自助餐

$251/位港威酒店Three on Canton自助餐！5折后再88折叹100+美食

这次的节庆主题自助餐，港威酒店Three on Canton可谓诚意十足，带来超过100款顶级美食，让食客以超值价钱享受一场丰盛的圣诞及除夕飨宴。如午市自助餐的冻海鲜就有松叶蟹脚、龙虾仔、冻虾、青口、翡翠螺等，款式丰富。烤肉区更是焦点所在，有威灵顿牛柳、德国猪肉肠、美国烤咸牛腩、烧羊鞍等。其余美食还有法式焗带子、烤鸭胸、椒盐软壳蟹、新加坡炒龙虾钳及天多利烤鸡等。

而晚市自助餐就比午市更丰富，如有冻海鲜亚拉斯加蟹脚、波士顿龙虾；烤肉有烧斧头扒、烧澳洲西冷、德国猪肉肠等。此外，还有即烤牛扒如煎牛扒、牛柳、和牛臀腰肉扒及西冷扒，以及以原条海条鲈鱼、大虾、青口、带子及鱿鱼等炮制的法式海鲜汤。圣诞节特色美食亦不失色，如有圣诞火鸡配椰菜仔、面豉白汁焗大虾及法式烩牛肉配以小洋葱；中菜则有鸭掌花胶、烩螺片、豉椒炒圣子、片皮鸭及龙虾炒饭等。最后甜品就有朱古力柑橘慕丝树干蛋糕、红酒烩梨及圣诞果批等，满足不同口味。

【KKday 12.12 年度压轴优惠｜超值 5 折再 88 折】节庆自助午餐 >>按此预订连结<<

优惠价︰$251/位起

备注︰输入优惠码「 KKDTOC」后，只需$221/位；已包括原价加一服务费

【KKday 12.12 年度压轴优惠｜超值 5 折再 88 折】节庆自助晚餐 >>按此预订连结<<

优惠价︰$449/位起

备注︰输入优惠码「 KKDTOC」后，只需$395/位；已包括原价加一服务费

港威酒店「Three On Canton」自助餐优惠详情：