大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8

连锁快餐店大家乐（Café de Coral）向来是港人解决三餐的热门选择，以其多元化的餐点及实惠价格深受大众欢迎。为迎接12月12日的「双12」特别日子，大家乐由即日起一连3日会推出限时激笋优惠，下午茶时段的炸鸡髀鸡翼套餐仅售$22；而Club 100会员更能以积分换购晚市老火汤小菜套餐兼享折扣，绝对是为荷包悭钱的好机会。

大家乐由即日起至12月12日期间，会推出一连3日的「12.12激笋优惠」，脆炸鸡髀及金蜜鸡翼下午茶餐只售$22，对于茶市想医肚的朋友来说，这个优惠绝对不能错过。鸡髀外皮炸得金黄香脆，内里依然保持鲜嫩多汁，而金蜜鸡翼则以香甜的蜜糖酱汁包裹，甜而不腻，令人回味无穷。无论是堂食还是外卖，均可享用此优惠。

会员限定！晚市老火汤小菜套餐减$8

除下午茶外，晚市同样有惊喜。大家乐的Club 100会员由即日起至12月21日，只需使用122分乐赏分，即可在晚市时段兑换「老火汤小菜套餐」的$8折扣优惠。老火汤向以足料、够火候闻名，充满家常风味。而这个套餐除有一盅滋润老火汤外，还配上一个即炒精选小菜及一碗白饭，份量十足。

1. 美心MX：午市双餸饭$39起

美心MX推出超值午市双餸饭套餐，每份$39即可享用，更附送指定饮品。菜式每日新鲜轮流推出，确保用餐选择多元丰富，例如葱油枝竹炆鸡球配蒜蓉炒菜心苗饭、鱼香茄子配香煎冬菇虾米肉饼饭、凉瓜牛肉配香煎梅菜肉饼饭等。顾客亦可按喜好，额外加$6配香滑叉烧，或以$10追加鲜嫩烧鸡髀，轻松打造个人化丰盛午餐。



2. 永年士多X学利鱼蛋：App会员$19买鱼蛋河

永年士多现正与本地著名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋合作，为顾客带来期间限定的鱼蛋河优惠。只需下载永年士多手机应用程式，并注册或登入成为会员，即可立即获得「$19鱼蛋河」电子优惠券，让食客以极优惠价格，品尝这份物超所值的地道美食。

