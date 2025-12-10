Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀星级酒店点心放题！$12加一位叹原只鲍鱼烧卖皇/金箔虾饺/黑毛猪叉烧 2小时任点任食

饮食
更新时间：17:30 2025-12-10 HKT
发布时间：17:30 2025-12-10 HKT

九龙酒店著名的中菜厅「龙逸轩」，以其精致的传统点心深受食客爱戴，向来好评如潮。最近，「龙逸轩」再度推出备受欢迎的「任点任食点心早午餐」，让一众美食爱好者能以超值价钱，品尝多达30款的星级点心。现KKday推出限时优惠，第二位食客只需HK$12，以二人同行计算，平均每位只需HK$212，绝对是城中热话！

【九龙酒店龙逸轩点心放题】
九龙酒店龙逸轩点心放题 叹鲍鱼烧卖/金箔虾饺

龙逸轩的点心放题，除了保留传统手艺，更加入了令人惊喜的新派元素。必试推介「春笋金箔虾饺」，在传统虾饺上添上矜贵金箔，爽口虾肉配上清甜春笋，口感味道层次升华。另一重量级之选是「原只鲍鱼烧卖皇」，原只南非鲍鱼置于饱满的烧卖上，鲜味十足，是价值HK$98的招牌点心。其他特色点心包括「蚝皇黑毛猪叉烧包」，松软的包点内是香浓惹味的黑毛猪叉烧；「十年陈皮紫米豆沙包」，淡淡的陈皮甘香，配上绵密的豆沙和软糯的紫米，甜而不腻。此外，「蜜汁黑毛猪叉烧」、「雪耳鱼蓉羹」、「沙律酱虾多士」、「镇江肴肉」和「海皇泡饭」等，同样是不容错过的美味选择。

【九龙酒店龙逸轩点心放题】
  • 地址： 尖沙咀弥敦道19-21号九龙酒店2楼

  • 预订日期： 2025年12月11日15:00至12月17日23:59

  • 用餐日期： 2025年12月12日至2026年1月31日

KKday 12.12 年终优惠

  • 【第二位HK$12】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00

    • HK$425/2位，平均HK$212.5/位 (原价HK$646/2位)

  • 【买五送一】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00

    • HK$1,255/6位，平均HK$209/位 (原价HK$323/位)

  • 【低至77折】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00：HK$251/位 (原价HK$323/位)

    • 星期六至日及公众假期：

      • 第一轮 10:45 - 12:45：HK$281/位 (原价HK$363/位)

      • 第二轮 13:15 - 15:15：HK$298/位 (原价HK$363/位)

*以上价钱已包括加一服务费及茶芥。优惠受条款及细则约束。

 

同场加映：连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲

 

 

 

