Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！

饮食
更新时间：15:45 2025-12-11 HKT
发布时间：15:45 2025-12-11 HKT

正当香港食肆出尽奇招或优惠吸客之时，有餐厅竟反其就之行缩短营业时间？近日有一间位于葵涌的冰室在门外贴出一则告示，指因1原因需要暂停晚市营业。此举随即引来网民及食客热议，惟不只未有收到食客投诉，冰室老板反而被大赞窝心，「欣赏店主好有爱！」详情即看下文！

葵涌冰室张贴告示 宣布1原因暂停晚市

近日，有网民于社交平台发文分享，指一间位于葵涌大白田街的冰室于门外贴出一则告示，内文指：「由于孩子功课成绩欠佳，需要多些陪伴，故此暂停晚市营业」，同时更新营业时间为早上7时至下午6时15分，楼主对此更打趣表示：「全世界都知道你成绩差了。」

店主获赞好有爱！网民：需要补习老师吗？

冰室的告示引来网民及食客热议，当中有不少对老板的决定表示欣赏，「好棒的家长」、「全世界都你知对子女的爱」、「经济咁差，也愿意取消晚市来陪小朋友，欣赏店主」；亦有网民笑言「有需要补习老师吗？」。

不过，亦有人质疑店方是否有需要直接公开「孩子功课成绩欠佳」一事，认为或有机会影响小朋友的自信心，「过分强调负面会令到小朋友失去信心，甚至严重啲真系心理受损」，而楼主亦有留言回应指出，「谂深一层，个细路后日返学应该点面对同学」、「求神拜佛个细路同佢啲frd（朋友）唔好有Threads帐号」。对此有网民则指出重点是家长的「陪伴」，认为家长要维持生计不易，「其实停左个晚市赚少好多，陪个小朋友读书都好伟大」，又指「其实佢可以唔使向任何人交代，直接讲更新营业时间。冇谂过自己咁样讲嘢会引起一个社交平台咁样讲佢」。

文：TF

资料及图片来源： kkit_701@threads、星岛图片库

延伸阅读：未来老公「有仔有楼」 母亲再婚欲弃公屋户主资格  女儿忧无家可归：系咪一定要搬走？

 

————
 

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
8小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
02:45
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
2小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
8小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
5小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
1小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
2小时前
连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应
连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应
饮食
23小时前
汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛
汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛
影视圈
6小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
4小时前