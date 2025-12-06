连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店

海港饮食集团旗下的酒家，向来是家庭聚会及朋友饭局的热门选择。海港酒家其中一间分店日前推出海鲜火锅任饮任食优惠，每位只需$218即可叹到时令海鲜盘、特级安格斯牛肉等，还有指定啤酒饮品任饮，更可于4款汤底中任选一，让大家于平日晚上与亲朋好友尽情享受火锅放题。

对火锅爱好者来说，「无限时」任饮任食无疑是最受欢迎。位于天水围T-TOWN的海港酒家近日推出无限时「任饮任食海鲜火锅」优惠，顾客只需以$218的优惠价即可品尝无限时海鲜火锅，任食多款牛、猪肉类、海鲜、丸类、饺及蔬菜等打边炉必备配料，种类繁多。

另椅每枱顾客更可获得一份时令海鲜盘，份量会按入座人数而定，酒楼每日会从多款海鲜中挑选5至8款，如海虾、蚬、蟹、带子、鲜鱿、脆肉鲩等。除海鲜盘外，每枱更可获一碟特级安格斯牛肉，肉味浓郁，只需在滚烫汤底中轻涮8秒，即可品尝到其嫩滑甘香的最佳口感，2至3位会有细碟、4至6位有大碟、7至8位有两细碟、9至12位有两大碟。



汤底4选1 啤酒饮品任饮优惠

另外还有每位一只巨形水饺皇，以及时令蔬菜一份，并可享指定啤酒及饮品任饮。而一顿完美火锅，汤底更是灵魂所在。海港酒家提供4款特色火锅汤底供食客选择，包括以乌鸡、鲜淮山、桃胶等上乘食材熬制的滋补美人锅，汤头醇厚滋润；另有粟米萝卜汤锅、芫茜皮蛋汤锅及昆布清汤锅，最适合用来涮煮海鲜。除了美食，优惠还包括指定啤酒及饮品任饮。海鲜火锅放题优惠以2位起计，逢星期一至五供应，另收加一服务费。

海港酒家无限时任饮任食海鲜火锅

适用分店︰天水围T-TOWN店

地址： 天水围天华路30号T Town South 2楼S224号舖

电话：3516 8200

供应时间：星期一至五5:30pm起 (星期六、日及公众假期暂停)

价钱：成人$218/位（两位起计）；1米至1.2米小童半价、1米以下小童免费

2大酒楼优惠 富临／利东集团

1. 富城火锅海鲜酒家︰无限鸡煲放题

富临旗下的富城火锅海鲜酒家，于晚市时段推出无限鸡煲放题，成人每位$128起，小童则每位$88，可于3小时内任食鸡煲。鸡煲以新鲜走地鸡入馔，可选重庆麻辣或御前黄酒汤底，非常入味，再搭配其他丰富配菜及火锅料，是冬日暖胃首选。其余美食包括自选海鲜如瑶柱海皇羹、清蒸龙趸斑、瑶柱蛋白炒饭及头抽干炒河等，保证回本。



2. 利东集团5大酒楼：晚市$1小菜

连锁酒楼利东集团的5间酒楼推出晚市限定$1优惠，逢星期一至日惠顾晚市堂食，顾客即可以$1优惠价换购多款烧味及海鲜菜式，包括极品乳猪、利东烧鹅皇、一夜情马友、白灼海生虾、红葱头葱花鸡，以及豉汁蒸盘龙鳝等。小菜会按用膳人数来决定换购份量，另外2位以上入座，亦可以$48换购一锅原价$128的古法羊腩煲。

