连锁快餐店快闪75折优惠！一连3日午晚市指定套餐 焗猪扒饭$36.7起+铁板餐$51起

连锁快餐品牌美心MX，一直以多元化的餐点及稳定的品质，成为许多港人日常用餐的热门选择。为回馈顾客支持，美心MX由今日（12月6日）起一连3日推出惊喜优惠，多款超人气美食包括午市及晚市的招牌套餐，均以低至75折的优惠价发售，绝对是食客悭钱好机会！

美心MX突发午/晚市75折优惠！焗猪扒饭$36.7起+铁板餐$51起

美心MX一连3日午晚市75折优惠，焗猪扒饭$36.7起、铁板餐$51起。

由即日起至12月8日，连锁快餐店美心MX一连3日推出「惊喜优惠大放送」，午市及晚市多款人气套饭一律75折。包括招牌菜鲜茄焗猪扒饭，金黄厚切的猪扒搭配粒粒分明的蛋炒饭，加上半融化的芝士，口感层次丰富。

同样参与优惠的还有去骨海南鸡或烧鸡饭，海南鸡以皮爽肉滑见称，鸡肉已贴心去骨，啖啖肉更方便享用，配上充满鸡油香的油饭或爽滑米线，以及健康浸菜，让人回味无穷。这两款人气套餐在优惠期间折实后只需$36.7起（原价$49起）及$44.2起（原价$59起），性价比极高。

晚市限定优惠 铁板餐配酥皮龙虾汤

而于晚市时段，美心MX更为食客准备更丰盛铁板套餐优惠。热辣辣的铁板可选肉眼牛扒或杂扒，搭配香脆薯条及粟米，充满港式风味。套餐更附送香浓的酥皮龙虾汤，滋味无穷。最后以清甜啫喱作结，为丰富的晚餐画上完美句号。这份原价$68起的铁板套餐，现在仅以$51起的价钱便能享用。

美心MX午/晚市75折优惠

2大连锁快餐店优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐超值下午茶：乳鸽炒面餐$34

大家乐即日起于下午茶时段推出一款限定优惠餐点，仅需$34，顾客便能享用半只金黄酥脆的红烧乳鸽、香气四溢的豉油皇炒面，以及一杯清甜解渴的红豆冰。这款红烧乳鸽外皮香脆，肉质保持鲜嫩多汁，搭配镬气十足的豉油皇炒面，最后以冰凉甜美的红豆冰作结，完美呈现传统港式风味。

2. 永年士多：会员专享$19鱼蛋河优惠

永年士多与本地知名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋，联乘推出限时鱼蛋河优惠。顾客只需下载永年士多App，并完成注册或登入成为其会员，即可马上获赠「$19鱼蛋河」的电子优惠券来购买这款美食。



资料来源︰ 美心MX (Maxim's MX)、 大家乐 Café de Coral、 永年士多 wingninnoodle