连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48

近年香港饮食业市道低迷，不少酒楼及食肆面临经营压力，为了吸引顾客来帮衬，都纷纷推出各类优惠。最近连锁酒楼利东集团旗下的酒家就推出多项美食优惠，以$1叹晚市乳猪、烧鹅、海鲜等最吸睛，以及有低至$48的羊腩煲及外卖乳鸽优惠，是一家大细或朋友聚餐之选。

利东集团5大酒楼$1晚市优惠！乳猪/烧鹅/葱花鸡/蒸鳝任拣

连锁酒楼利东集团近日于旗下的酒家推出多项晚市优惠，包括有位于屯门的利荣轩、土瓜湾的利东轩、新蒲岗的港湾宴会厅、九龙湾的利龙轩，以及油塘的利东酒家这5间酒楼。这次优惠中最吸睛的是晚市限定$1优惠，顾客逢星期一至日惠顾晚市堂食，只需以优惠价$1即可换购多款惹味烧味及海鲜菜式。

晚市$1小菜选择有6款，会按用膳人数来换购指定份量的招牌菜式，例如人气极品乳猪，2至4位可换¼只、5至7位可购半只、8位以上可购1只；其余推介还有皮脆肉嫩的利东烧鹅皇、甘香松化的一夜情马友、鲜甜弹牙的白灼海生虾、红葱头葱花鸡，以及矜贵的豉汁蒸盘龙鳝等。不同人数可换购的份量及款式均不同，最适合与亲朋好友一同分享。

古法羊腩煲劈价$48 乳鸽买2送1

此外，酒楼部分招牌精选菜式亦设有优惠，如秋冬大热的羊腩煲，食客凡于晚市惠顾，2位以上只需以$48即可换购一锅原价$128的古法羊腩煲，羊腩以秘制酱汁长时间焖煮，肉质软腍不膻，用来拌饭一流；5位以上更可享两份，但需同时惠顾正价小菜一份，只限堂食。

如非堂食的食客亦可享有其他优惠，如购买外卖自取的飞天黄金乳鸽，可享买2送1优惠，每只原价$48，优惠后每只平均只需$32，非常抵食。

利东集团$1晚市小菜优惠

供应日期︰即日起至另行通知

供应分店︰ 利东轩︰土瓜湾土瓜湾道78-80号定安大厦地下及1楼 利荣轩︰屯门建荣街24号建荣商业大厦 利龙轩︰九龙湾常悦路9号企业广场地下1号舖 利东酒家︰油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号舖及1楼8号舖 港湾宴会厅︰新蒲岗宁远街3-23号越秀广场5楼

电话：6377 3700

备注︰需另收茶芥及加一服务费

2大酒楼优惠 稻香／半岛渔港

1. 稻香︰$138起 「早D开饭」晚市优惠

稻香集团近日再度推出「早D开饭」晚市优惠，在5pm至6:30pm入座的顾客，可以$138的早鸟价享用套餐，包括自选一款大厨主菜及小菜、炖汤及白饭。主菜可选花雕猪肚地鸡煲、铁板金薯牛柳粒及鲜黄皮酱蒸龙趸件等。或可选$268的丰盛价套餐，可加码选两款主菜及两款小菜；主菜亦可额外加钱升级，品尝到上汤波士顿龙虾、鲜鲍鱼啫啫鸡煲、白灼海虾或豉味金钱鳝。

2. 半岛渔港︰烧鹅/乳猪/文昌鸡$1

连锁粤菜酒楼「半岛渔港」由周一至周五的晚市时段内，推出以超值价$1换购指定招牌菜式优惠。优惠涵盖多款受欢迎的经典粤菜，包括香脆烧鹅、金牌乳猪，以及地道的海南文昌鸡，让食客能以实惠价格品尝到餐厅的精选美馔。



资料来源︰利东集团 Lei Tung Cuisine