尖沙咀点心店开张 $68套餐即食蒸饭+炖汤+2款点心 1蒸饭引网民好奇：奇怪又新奇

「一盅两件」一向都是港人的最爱之一，有网民近日指尖沙咀有点心店新开张，推介当中的「必食套餐」，$68有齐蒸饭加炖汤及2款点心，额外加钱更可享有中式精美甜品，而且「无茶钱，无加一」，相当抵食，详情即看下文！

尖沙咀点心店$68套餐 即食蒸饭+炖汤+2款点心

有网民日前于社交平台分享尖沙咀有点心店新开业，表示店中的套餐「几抵」，$68即叹到1款蒸饭、1款炖汤加2款点心。从楼主上载的餐牌所见，该套餐为「必食套餐」，笼仔蒸饭选择有凤爪排骨饭、马友肉饼饭、咖哩牛脷饭及黑椒牛仔骨饭（另加$20）。除了饭类以外，亦有红油抄手拌面、豉汁白鳝饭（另加$30）。

炖汤则有3款供应，分别为胡椒花胶炖鸡脚、杏汁菜胆炖白肺以及鲍翅灌汤饺（另加$15）。点心方面有9款可供选择，包括日常热门款式，如：烧卖、山竹牛肉球、粉果、鲜竹卷等，另外亦有香辣鹌鹑蛋烧卖等。楼主又指额外加$10可追加甜品，包括黑糖马拉糕、麻蓉煎软糍、麻糬麻蓉桃包及芒果布甸；另加$10有饮品，亦未有收取茶芥及加一服务费，「全部保证热辣辣上枱」。

1蒸饭引网民好奇 「见到试下我都呆左」

楼主介绍的点心店中，在笼仔蒸饭一栏的咖哩牛脷饭引来不少网民好奇，有人赞「有咖哩牛脷咁正」，亦有不少网民指，「个咖哩牛脷系蒸饭嘅 咁奇怪」、「又真系几新奇」、「路过见到试下咋，出到嚟系蒸饭我都呆左」。

1珑点心

地址：尖沙咀金马伦道34-36号福侨大厦地下D号舖

电话：6181 3197

文：TF

资料及图片来源：香港茶餐厅及美食关注组@facebook





