泰菜大厨示范泰式沙嗲串烧食谱 4招秘诀教煮地道风味｜世界煮意

更新时间：10:00 2025-11-30 HKT
发布时间：10:00 2025-11-30 HKT

沙嗲串烧是地道东南亚美食，亦是最具代表性的泰国街头美食。今天请来出生于泰国东北部的Chef Art Sinlaparkorn（泰国餐厅Siaw联合创办人及行政总厨），分享泰式传统串烧及沙嗲酱的制法，教大家自制地道风味。

点击图辑睇泰菜大厨示范泰式沙嗲串烧食谱 

泰式沙嗲串烧 着重腌料和沙嗲酱

世界各地都有独特的烤肉技巧与烹制过程，在泰国小店或摊贩最常见的烤肉就是沙嗲串烧。Chef Art表示，沙嗲串烧做法是把腌制入味的肉块，串在约6吋长的竹签上，以炭火或烤箱烧熟至微焦，吃时蘸沙嗲酱，充满油脂香气及浓郁滋味。泰国人少用牛肉入馔，串烧的食材为猪及鸡，并多用猪腩肉，贪其肥瘦均匀，烧烤起来分外鲜香丰腴，嫩滑富弹性的鸡腿肉也是首选。
泰国串烧还注重腌料及沙嗲蘸酱的做法。Chef Art说，腌料利用新鲜香料、调味品、椰浆、炼奶及料头，调配出鲜、香、甜、辛、甘、辣的味道层次，能丰富肉味及辟除臊味。沙嗲酱着重椰浆、椰糖及花生的香味，质感比其他东南亚地区的更浓稠，因此煮酱时要留意火候及时间，避免酱汁太稀或烧焦。

Chef Art Sinlaparkorn擅长泰国菜

在泰国东北部出生并长大的Chef Art Sinlaparkorn，自小受祖母熏陶对烹饪充满热诚。他完成大学学士学位后，曾于大型企业工作，但未如理想的生活，令他决定改行去餐厅由低做起，学习更多泰国地方料理的传统技巧。来港后，Chef Art曾在本地多间知名及米芝莲必比登美食推荐的泰式餐厅任职，累积更丰富的煮食经验。今年，他不但成为泰国餐厅Siaw联合创办人及行政总厨，还实现了将家乡街头美食带到美食天堂的愿望。

泰国串烧多用猪及鸡炮制。

泰式沙嗲串烧

分量：5人份  需时：4小时

材料：鸡髀肉300克、猪腩肉300克、长竹签适量

腌酱材料：香茅片10克、蒜头15克、芫荽头25克、香叶4块、白胡椒粒半茶匙、高梁姜5克、芫荽子1/4 茶匙、蚝油30克、椰糖35克、酱油15克、美极15克、椰浆15克、炼奶20克、菜油 40克、咖喱粉 0.5 茶匙

沙嗲酱材料：椰浆65克、红咖喱膏50克、椰糖67.5克、酱油5克、鱼露1.5克、花奶10克、炼奶10克、水55克、八角1.5克、肉桂条 2.5克、罗望子酱10克、花生碎67.5克、辣椒油30克

做法：

  1. 鸡髀肉和猪腩肉洗净沥干，切块。
  2. 将腌酱材料放进搅拌机，搅拌成酱后分成两等份。
  3. 鸡髀肉及猪腩肉分别加腌酱拌匀，腌至少3小时。
  4. 把长竹签放入清水中浸泡15分钟，沥干备用。
  5. 慢火煮滚椰浆，下红咖喱膏边煮边搅拌均匀。
  6. 加椰糖煮至焦糖色，放酱油、鱼露、花奶、炼奶及水略煮。
  7. 加八角、肉桂条、罗望子酱、花生碎及辣椒油，慢火煮10分钟，待凉成沙嗲酱。
  8. 用长竹签分别串上鸡髀肉与猪腩肉，每边烧4分钟上碟，佐沙嗲酱。
     

泰式沙嗲串烧 烹饪贴士

  1. 鸡髀肉及猪腩肉都有油脂，烧起来分外丰腴。
  2. 用剩的沙嗲酱可放进密封玻璃瓶冷藏，保鲜期约2至3天。
  3. 泰式沙嗲酱比其他东南亚地区的更浓稠，煮酱时要留意火候及时间，避免烧焦。
  4. 煮沙嗲酱须按次序加入材料。
     

Siaw
营业时间：星期一至四/12:00至15:00、18:00至22:00；星期五及六/12:00至15:00、18:00至23:00；星期日/12:00至15:00、18:00至22:00
地址：尖沙咀赫德道8号地舖
查询：9229 1655
网址：按此

文：EH  图：星岛日报

 

