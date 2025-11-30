泰菜大厨示范泰式沙嗲串烧食谱 4招秘诀教煮地道风味｜世界煮意

沙嗲串烧是地道东南亚美食，亦是最具代表性的泰国街头美食。今天请来出生于泰国东北部的Chef Art Sinlaparkorn（泰国餐厅Siaw联合创办人及行政总厨），分享泰式传统串烧及沙嗲酱的制法，教大家自制地道风味。

点击图辑睇泰菜大厨示范泰式沙嗲串烧食谱

泰式沙嗲串烧 着重腌料和沙嗲酱

世界各地都有独特的烤肉技巧与烹制过程，在泰国小店或摊贩最常见的烤肉就是沙嗲串烧。Chef Art表示，沙嗲串烧做法是把腌制入味的肉块，串在约6吋长的竹签上，以炭火或烤箱烧熟至微焦，吃时蘸沙嗲酱，充满油脂香气及浓郁滋味。泰国人少用牛肉入馔，串烧的食材为猪及鸡，并多用猪腩肉，贪其肥瘦均匀，烧烤起来分外鲜香丰腴，嫩滑富弹性的鸡腿肉也是首选。

泰国串烧还注重腌料及沙嗲蘸酱的做法。Chef Art说，腌料利用新鲜香料、调味品、椰浆、炼奶及料头，调配出鲜、香、甜、辛、甘、辣的味道层次，能丰富肉味及辟除臊味。沙嗲酱着重椰浆、椰糖及花生的香味，质感比其他东南亚地区的更浓稠，因此煮酱时要留意火候及时间，避免酱汁太稀或烧焦。

Chef Art Sinlaparkorn擅长泰国菜

在泰国东北部出生并长大的Chef Art Sinlaparkorn，自小受祖母熏陶对烹饪充满热诚。他完成大学学士学位后，曾于大型企业工作，但未如理想的生活，令他决定改行去餐厅由低做起，学习更多泰国地方料理的传统技巧。来港后，Chef Art曾在本地多间知名及米芝莲必比登美食推荐的泰式餐厅任职，累积更丰富的煮食经验。今年，他不但成为泰国餐厅Siaw联合创办人及行政总厨，还实现了将家乡街头美食带到美食天堂的愿望。

泰国串烧多用猪及鸡炮制。

泰式沙嗲串烧

分量：5人份 需时：4小时

材料：鸡髀肉300克、猪腩肉300克、长竹签适量

腌酱材料：香茅片10克、蒜头15克、芫荽头25克、香叶4块、白胡椒粒半茶匙、高梁姜5克、芫荽子1/4 茶匙、蚝油30克、椰糖35克、酱油15克、美极15克、椰浆15克、炼奶20克、菜油 40克、咖喱粉 0.5 茶匙

沙嗲酱材料：椰浆65克、红咖喱膏50克、椰糖67.5克、酱油5克、鱼露1.5克、花奶10克、炼奶10克、水55克、八角1.5克、肉桂条 2.5克、罗望子酱10克、花生碎67.5克、辣椒油30克

做法：

鸡髀肉和猪腩肉洗净沥干，切块。 将腌酱材料放进搅拌机，搅拌成酱后分成两等份。 鸡髀肉及猪腩肉分别加腌酱拌匀，腌至少3小时。 把长竹签放入清水中浸泡15分钟，沥干备用。 慢火煮滚椰浆，下红咖喱膏边煮边搅拌均匀。 加椰糖煮至焦糖色，放酱油、鱼露、花奶、炼奶及水略煮。 加八角、肉桂条、罗望子酱、花生碎及辣椒油，慢火煮10分钟，待凉成沙嗲酱。 用长竹签分别串上鸡髀肉与猪腩肉，每边烧4分钟上碟，佐沙嗲酱。



泰式沙嗲串烧 烹饪贴士

鸡髀肉及猪腩肉都有油脂，烧起来分外丰腴。 用剩的沙嗲酱可放进密封玻璃瓶冷藏，保鲜期约2至3天。 泰式沙嗲酱比其他东南亚地区的更浓稠，煮酱时要留意火候及时间，避免烧焦。 煮沙嗲酱须按次序加入材料。



Siaw

营业时间：星期一至四/12:00至15:00、18:00至22:00；星期五及六/12:00至15:00、18:00至23:00；星期日/12:00至15:00、18:00至22:00

地址：尖沙咀赫德道8号地舖

查询：9229 1655

网址：按此

文：EH 图：星岛日报