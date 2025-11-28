Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园万豪酒店圣诞自助餐买一送一 人均$299起任食龙虾/蟹脚/刺身/片皮鸭

饮食
更新时间：16:30 2025-11-28 HKT
发布时间：16:30 2025-11-28 HKT

圣诞自助餐买一送一｜香港海洋公园万豪酒店以其邻近乐园的优越位置及高质素的餐饮体验，一直深受家庭及美食爱好者欢迎。酒店最近与旅游体验预订平台 KKday 推出快闪优惠，旗下两间餐厅的自助餐提供「成人买一送一」优惠，折后人均消费低至$299起，即可尽享环球海鲜、圣诞大餐及东南亚烧烤，是年度最不容错过的餐饮推广之一。

11月28日 12:00开卖
【香港海洋公园万豪酒店自助餐】
>>按此预订<<

海洋公园万豪酒店自助餐 任食松叶蟹/面包蟹/Häagen-Dazs

酒店大堂的「海湾餐厅」（Marina Kitchen）向来以其丰盛的国际美食自助餐闻名，今次优惠主角「环球美馔盛宴自助午餐」及「虾蟹二重奏盛宴自助晚餐」均参与买一送一。午市时段，食客可以品尝到鸟取松叶蟹、面包蟹、冻虾等冰镇海鲜，更有烧西冷、韩式炆和牛尾及Häagen-Dazs雪糕等美食，选择包罗万有。晚市的「虾蟹二重奏」主题则更为奢华，除了有雪场脚蟹、加拿大青口等，更有即开时令生蚝及鲜甜的清蒸龙虾，配搭深海池鱼、北海道带子等时令刺身，海鲜迷定能大饱口福。值得一提的是，凡惠顾自助餐的客人，均可免费携同小朋友进入儿童游乐天地，让大人安心用餐，小孩尽情放电。

圣诞限定主题：必食烤火鸡、即制鲍鱼面档

为迎接普天同庆的圣诞节，酒店于12月13日至26日期间，将自助餐换上节日主题。届时，食客除了可以继续享用波士顿龙虾、鱼子酱欧洲龙虾沙律等豪华美食外，更可品尝一系列充满仪式感的圣诞限定菜式。当中包括肉汁丰富的蔓越莓酱烤火鸡、巴伐利亚啤酒烧羊扒，以及现场即制的鲍鱼虾籽面档。甜品区亦会换上圣诞新装，供应经典的圣诞树头蛋糕、樱桃黑森林蛋糕及传统英式肉馅批，让您与挚爱在温馨的氛围中，缔造难忘的节日回忆。

Pier Lounge户外风情 炽热惹味东南亚烧烤

若偏爱东南亚的热情风味，位于Pier Lounge & Pier Bar的烧烤自助餐便是绝佳之选。餐厅提供半露天座位，充满度假风情。晚市的「东南亚烧烤自助晚餐」主打即叫即烧的生猛海鲜，包括鲜虾、鱿鱼及一夜干，晚餐时段更升级至即烧波士顿龙虾及惹味串烧，惹人垂涎。其他亚洲美食如泰式红咖喱炒蟹、越南香茅猪扒等亦不容错过。圣诞期间，烧烤自助餐同样加入节日元素，例如烤火鸡及斧头扒，让客人在户外星空下，感受不一样的节日气氛。

11月28日 12:00开卖
【香港海洋公园万豪酒店自助餐】
>>按此预订<<

  • 预订日期： 2025年11月28日中午12:00 至 12月4日晚上11:59

  • 用餐日期： 2025年12月1日至2026年1月31日（圣诞主题餐有指定日期）

  • 地址： 香港黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店

主要优惠及折后价钱：

  • 环球美馔盛宴自助午餐 (买一送一)： 人均HK$299起 (原价HK$899/位)

  • 虾蟹二重奏盛宴自助晚餐 (买一送一)： 人均HK$467起 (原价HK$900/位)

  • 圣诞节自助午餐 (12月13-26日) (买一送一)： 人均HK$329起 (原价HK$899/位)

  • 圣诞节自助晚餐 (12月13-26日) (买一送一)： 人均HK$491起 (原价HK$900/位)

  • 东南亚烧烤自助晚餐 (买一送一)： 人均HK$401起 (原价HK$735/位)

 

同场加映：香港百乐酒店自助餐买1送1 任食纽西兰生蚝/面包蟹/鳕场蟹脚 圣诞加推火鸡+炒蟹

 

 

 

 

