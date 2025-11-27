香港百乐酒店自助餐买1送1！任食纽西兰生蚝/面包蟹/鳕场蟹脚 圣诞加推火鸡+炒蟹

尖沙咀百乐酒店自助餐买1送1｜位于尖沙咀的香港百乐酒店Park café凭借其时尚用餐环境及多元化的环球美食，一直深受家庭及朋友聚会欢迎。近日酒店联同KKday推出自助餐买1送1优惠，低至$359/位即可任食纽西兰生蚝、面包蟹及鳕场蟹脚等。而圣诞期间更加推原只火鸡、蟹肉花胶素翅、新加坡炒蟹、慢烤羊小腿等特色美食，兼无限任饮红白酒，过一个难忘的圣诞。

11月27日12nn开抢

【KKday 快闪限量抢｜买1送1】香港百乐酒店 Park café 自助餐

>>按此订购<<

香港百乐酒店Park café自助餐买1送1！无限量叹生蚝/鳕场蟹脚/面包蟹

踏入12月，又是计划食buffet的好日子。香港百乐酒店Park café 12月推出「圣诞奇幻盛宴」主题自助餐，兼且有买1送1优惠，晚市低至每位$359。推介美食包括有酥皮冬荫功蟹肉龙虾汤、泰式砂锅蟹肉花胶素翅、新加坡炒蟹、马来鸡沙嗲串、新加坡海南鸡及枝红咖喱烧鸭等，而甜品则有榴梿千层蛋糕及芒果拿破仑。顾客亦可选择乐「飨」星马泰海鲜自助餐，可无限任叹纽西兰生蚝、鳕场蟹脚、面包蟹及酥皮冬荫功蟹肉龙虾。

而于12月15日至1月1日期间，酒店还加推圣诞美食，宾客可尝到暖意浓浓的酥皮南瓜蟹肉龙虾汤，传统圣诞主菜慢煮圣诞果香原只火鸡及菠萝枫糖焗金门火腿亦会隆重登场，搭配慢煮烧牛肉、红酒鲜茄慢煮羊小腿等，充满浓郁节庆风味。此外，还有德国圣诞面包、圣诞布甸配白兰地忌廉汁、圣诞树朱古力蛋糕及各款圣诞曲奇，为节日大餐划上甜蜜句号。

【KKday 买1送1】乐「飨」星马泰海鲜自助晚餐/奇幻之旅圣诞盛宴．海鲜自助晚餐

用餐时间︰18:30 – 21:30

优惠价︰低至$718/2 位、平均$359起/位（原价$691起/位）

备注︰无限供应生蚝及畅饮指定红白餐酒、啤酒、汽水及果汁；已包括原价加一服务费

百乐酒店Park café优惠详情︰