连锁快餐全日8折！一连两日早午晚下午茶1方法即享 附2大快餐优惠

连锁快餐店大快活突发优惠！大快活为其会员带来了限时惊喜，推出一连两日的「会员快闪」推广，顾客只需透过手机下单，即可享受全单 8 折的激抵优惠！无论是经典的「招牌焗猪扒饭」，还是香浓惹味的「阿活咖喱」，总有一款美食能满足食客的味蕾。

大快活手机落单优惠 一连两日全单8折

大快活推出一连两日的「会员快闪」推广。

这次的快闪优惠专为大快活会员而设，推广期由即日起至11月28日，会员只需在优惠期内使用大快活手机领取「8折优惠券」，并使用手机App点餐，不论是选择到店取餐的「外卖」，还是安坐店中享受的「堂食」，结账时均可享有8折折扣。

这个优惠涵盖了早餐、午餐、下午茶以至晚餐等多个时段，全面照顾您一日三餐的需要。大家不妨趁此机会，品尝大快活的各款招牌菜式，例如以香浓番茄酱汁配上厚切猪扒制作而成的「焗猪扒饭」，或是充满港式风味的「粟米肉粒饭」，每一口都是熟悉的味道。对于喜欢香口美食的朋友，其金黄酥脆的「炸鸡髀」亦是不可错过的选择。

大快活优惠详情

优惠日期： 即日起至11月28日

优惠内容： 大快活会员透过手机App点选堂食或外卖，结账时可享8折优惠。

适用时段： 早餐时段：07:00 - 11:00 午餐时段：11:30 - 14:00 下午茶时段：14:00 - 17:00 晚餐时段：17:30后（各分店餐种供应或有不同）

注意事项： 顾客须于付款前出示此优惠。 此优惠券只限使用一次，每次只能使用一张。 优惠不可兑换现金，亦不能与其他优惠同时使用。 优惠不适用于零售产品、迷你葡挞、千层花型蛋糕、茶市阿活爆抵价、$99晚市小菜二人餐、单点饮品、盆菜及派对美食。 优惠设有期限，售完即止。 如有任何争议，大快活保留最终决定权。 优惠受其他条款及细则约束。



2大快餐店特价优惠 大家乐／太兴

1. 大家乐 红烧乳鸽$35起

大家乐即日起推出红烧乳鸽优惠，单只仅售$38，选购两只更可享$70优惠价，平均每只低至$35，性价比极具吸引力。每只乳鸽经精心炸制，色泽金黄诱人，外皮香脆可口，内里鸽肉保持嫩滑多汁，热气腾腾奉上时香气四溢，令人食指大动。

2. 太兴 招牌沙姜鸡$48起

太兴招牌粤西沙姜鸡采用优质鸡只，现场加入独家沙姜配方，以传统手法慢火烹调。鸡肉入口鲜嫩多汁，沙姜独特香气浓郁开胃，同时具备温中散寒、助消化的传统食疗价值。现推出外卖限定优惠，原价$108的原只沙姜鸡现只需$88；半只沙姜鸡原价$58，优惠价仅$48，喜欢沙姜风味的食客不容错过。

资料来源：大快活 Fairwood、大家乐 Café de Coral、太兴集团