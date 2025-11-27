土瓜湾韭菜饼名店逆市扩充！进驻深水埗开分店 网民惊叹生意兴隆：排队排到痴线！ 

饮食业竞争激烈，不少餐厅、小店面临极大挑战，然而土瓜湾韭菜饼名店「日升小食」却选择逆市扩张，近日正式进驻深水埗！开业不久即出现人山人海的排队场面，网民惊叹生意兴隆，直呼「排队排到痴线！」

土瓜湾小店以韭菜饼打响名堂 成该区名物

「日升小食」屹立于土瓜湾马头围道多年，招牌美食便是其手工韭菜饼，因皮薄爆馅又多汁而打响名堂，加上价钱实惠被称为「土瓜湾名物」，经常大排长龙，更吸引不少艺人光顾，如前商台DJ阮小仪、女团COLLAR成员等。

逆市扩充进驻深水埗开分店 网民惊叹：排队排到痴线！

今年日升小食逆市扩充，除了于6月在同区北帝街开设2号店，近日更于深水埗大埔道开设分店，开业不久已极受街坊欢迎。有网民日前经过小店，目睹人山人海的排队场面，惊叹小店生意兴隆，直呼「排队排到痴线！」网上亦有不少人分享前往试食的体验，指「门口迫到行唔到，马路仲有好多特登揸车来买嘅人，真系水泄不通」。有网友指出虽然日升小食营业至凌晨12时，但如「卖晒就收工」，建议「想食要买到真系要食尽量早少少过去」，足见受欢迎程度。

日升小食

地址：深水埗大埔道70号地下2B号舖

营业时间：星期一至日16:00 - 00:00

来源：Facebook@全港店舖消息(执笠+开张+时事热话)关注组 2.0 关注组☠️🏦🥜 (可off topic 分流/免批版店舖/ 餐厅/ 零售/ 小店/ 大集团)