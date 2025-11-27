Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜湾韭菜饼名店逆市扩充！进驻深水埗开分店 网民惊叹生意兴隆：排队排到痴线！ 

饮食
更新时间：11:15 2025-11-27 HKT
发布时间：11:15 2025-11-27 HKT

饮食业竞争激烈，不少餐厅、小店面临极大挑战，然而土瓜湾韭菜饼名店「日升小食」却选择逆市扩张，近日正式进驻深水埗！开业不久即出现人山人海的排队场面，网民惊叹生意兴隆，直呼「排队排到痴线！」

土瓜湾小店以韭菜饼打响名堂 成该区名物

「日升小食」屹立于土瓜湾马头围道多年，招牌美食便是其手工韭菜饼，因皮薄爆馅又多汁而打响名堂，加上价钱实惠被称为「土瓜湾名物」，经常大排长龙，更吸引不少艺人光顾，如前商台DJ阮小仪、女团COLLAR成员等。

逆市扩充进驻深水埗开分店 网民惊叹：排队排到痴线！ 

今年日升小食逆市扩充，除了于6月在同区北帝街开设2号店，近日更于深水埗大埔道开设分店，开业不久已极受街坊欢迎。有网民日前经过小店，目睹人山人海的排队场面，惊叹小店生意兴隆，直呼「排队排到痴线！」网上亦有不少人分享前往试食的体验，指「门口迫到行唔到，马路仲有好多特登揸车来买嘅人，真系水泄不通」。有网友指出虽然日升小食营业至凌晨12时，但如「卖晒就收工」，建议「想食要买到真系要食尽量早少少过去」，足见受欢迎程度。

日升小食

  • 地址：深水埗大埔道70号地下2B号舖
  • 营业时间：星期一至日16:00 - 00:00

来源：Facebook@全港店舖消息(执笠+开张+时事热话)关注组 2.0 关注组☠️🏦🥜 (可off topic 分流/免批版店舖/ 餐厅/ 零售/ 小店/ 大集团)  

延伸阅读：太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输

 

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
32分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
45分钟前